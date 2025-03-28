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Стало известно о возможной долгой агонии Марадоны перед смертью
Судмедэксперт Кассинелли не исключил долгой агонии Марадоны перед смертью
Известный футболист Диего Марадона перед смертью мог находиться в агонии около 12 часов, сообщил судмедэксперт Карлос Маурисьо Кассинелли.
В Аргентине в четверг состоялись очередные судебные слушания по делу о смерти знаменитого футболиста. Суд рассматривает обвинения в убийстве, выдвинутые против семи медиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Infobae.
Кассинелли сообщил, что большинство внутренних органов футболиста весили вдвое больше нормы. В частности, его мозг был отечным и весил «больше, чем весит нормальный мозг», а легкие были полны жидкости – по пол-литра в каждой плевральной полости.
Эксперт отметил, что жидкость в легких собиралась около десяти дней, а сердце Марадоны весило 503 грамма, что вдвое превышает норму. В сердце были обнаружены сгустки крови, что, по словам Кассинелли, свидетельствует об агонии. «Он мог находиться в агонии 12 часов», – отметил Кассинелли.
К тому же у Марадоны были серьезно увеличены почки, а в брюшной полости скопилось до трех литров жидкости. Судмедэксперт заключил, что состояние футболиста требовало госпитализации и не допускало лечения на дому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Его внебрачный сын Диего Марадона-младший заявил, что Марадона был убит. Медиков обвинили в халатности и оставлении пациента без должного внимания.