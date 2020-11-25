Умер Диего Марадона

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщил аргентинский телеканал TN.

Отмечается, что он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге, передает РИА «Новости».

Ассоциация футбола Аргентины также подтвердила смерть Марадоны.

Газета Perfil сообщила, что причиной смерти футболиста могла быть остановка сердца. По данным издания, когда Марадоне стало плохо, он находился вместе с родными. У него сильно упало давление. Приехали несколько машин скорой помощи, однако спасти футболиста не смогли.

Кроме того, в связи с кончиной футболиста президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур.

«В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит трехдневный траур с сегодняшнего дня», – сообщила пресс-служба президента Аргентины.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы, передает ТАСС.

В конце октября Марадона выразил надежду на российскую вакцину от коронавируса. «Убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это уже больше невозможно выносить. Это худшее, что могло случиться с нами. Я никогда не видел ничего подобного. И Латинская Америка пострадала намного больше», – сказал он.

Диего Армандо Марадона в качестве профессионального футболиста выступал за клубы «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Барселона» (Испания), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания) и «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина). В составе сборной Аргентины провел 91 матч и забил 34 гола. Чемпион мира 1986 года и лучший игрок этого турнира. В четвертьфинальной игре против Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название «Рука бога». Речь шла о том, что футболист вопреки правилам отправил мяч в ворота англичан рукой. Но сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и засчитал гол. По итогам голосованию на официальном сайте FIFA (Международная федерация футбола) Марадона признан лучшим футболистом XX века. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».