Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому, что сама интеллигенция и была закваской революции.0 комментариев
Сын Марадоны заявил об убийстве отца
Сын Марадоны заявил, что его отца убили
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был убит, заявил его внебрачный сын Диего Марадона-младший, комментарий которого приводит испанская газета Marca.
По его словам, дети футболиста действительно верят в аргентинское правосудие, поскольку их отца убили и бросили его на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Марадона-младший добавил, что до последнего дня будет бороться за справедливость, передает ТАСС.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста.