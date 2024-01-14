Сын Марадоны заявил об убийстве отца

На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

Tекст: Ольга Иванова

Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.