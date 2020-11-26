Названа причина смерти Марадоны

Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких, следует из отчета судмедэкспертов.

«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких», – приводит выводы судмедэкспертов ТАСС.

Тем временем пресс-служба администрации главы Аргентины сообщила, что президентский дворец Каса Росада откроет двери для желающих проститься с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной в четверг в 06.00 (12.00 мск). В соответствии с просьбой родственников прием желающих проститься завершится в 16.00 (22.00 мск). На площади перед президентским дворцом собралось большое число людей.

Напомним, в среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.