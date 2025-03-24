В Госдуму решили внести проект об оформлении перепланировки через «Госуслуги»

Рар предрек системный кризис в Германии

Политолог Рар: Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах

Tекст: Анастасия Куликова

«В Германии, как и во всех западных государствах, существует так называемое глубинное государство. Речь идет о бюрократах, силовиках, чиновниках, прокурорах, судьях, пронизанных духом либеральных ценностей и придерживающихся левых идей. Все они так или иначе связаны с партией «Зеленые», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Он уточнил: если Дональд Трамп пытается переломить прежнюю систему в США, то Фридрих Мерц «связан по рукам и ногам» в ФРГ. «Он не в состоянии что-либо поменять, ведь его просто сместят», – добавил эксперт.

«Поэтому партия социал-демократов, которая с треском проиграла выборы, на деле доминирует над консервативными политиками из ХДС/ХСС и играет с ними в «кошки-мышки». А аутсайдеры «Зеленые» открыто наставляют будущее серо-красное правительство на, как они считают, «правильный путь», – указал Рар.

По его мнению, Мерц попал в ловушку, потому что наотрез отказался договариваться с «Альтернативой для Германии» (АдГ). «Вместе в правой партией лидер христианских демократов мог бы создать дееспособную консервативную власть. Но из-за своих решений сейчас он выглядит как тряпка», – подчеркнул политолог.

Как отмечает спикер, у Мерца есть выбор: либо перейти на позиции «левых» и «Зеленых» и «плясать под их дудку», либо отказаться от власти и назначить новые выборы. «Так или иначе, в ФРГ может наступить системный кризис», – заключил Рар.

Ранее газета Politico сообщила, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику.

В стране это решение назвали историческим и означающим потерю Мерцем большей части своего влияния в переговорах. «Это явное поражение консерваторов в самом начале обсуждений», – заявил Йоханнес Винкель, лидер молодежной организации консервативного альянса.

Тино Хрупалла, один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая станет крупнейшей оппозиционной фракцией после созыва нового Бундестага, заявил, что своими решениями Мерц играет на пользу левого крыла.

При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Ключевая проблема заключается в том, что из-за растущей власти радикальных партий по обе стороны политического спектра у будущего канцлера нет другого жизнеспособного варианта коалиции, поскольку он исключил возможность сотрудничества с АдГ.

Все эти разногласия угрожают затянуть формирование коалиционного правительства на фоне и без того сложных переговоров, в которых участвуют 16 групп. Изначально Мерц предполагал, что дискуссии завершатся к 20 апреля – к католической Пасхе, которая в этом году совпадает с православной. Но теперь политик уже не уверен в этих сроках. «Точность важнее скорости», – сказал он на прошлой неделе.

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