СМИ: Россиянам разрешат оформить незаконную перепланировку квартиры без суда

Tекст: Ольга Иванова

До конца года в Жилищный кодекс будут внесены изменения, позволяющие россиянам узаконить самовольную перепланировку квартир без судебных процедур, сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Согласно новой дорожной карте, одобренной кабмином, процедура согласования переустройства помещений будет существенно упрощена. В частности, ожидается сокращение срока согласования перепланировки с текущих 45 календарных дней до 13 рабочих дней, если заявление подано через «Госуслуги». В случае использования других способов подачи срок согласования составит 20 дней.

Кроме того, предполагается сокращение перечня необходимых для подачи заявления документов и возможность подачи заявления через МФЦ. Также планируется, что Совфед одобрит закрепление в Жилищном кодексе механизма согласования перепланировки через «Госуслуги», что уже практикуется, но пока не зафиксировано нормативно. Эти изменения должны быть завершены до конца 2024 года.

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