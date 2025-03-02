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Казахстан выразил обеспокоенность запретом на ввоз семей мигрантов в Россию
Посол Казахстана в РФ заявил об озабоченности запретом на ввоз семей трудовых мигрантов
Обсуждение запрета на ввоз семей мигрантов в России вызвало обеспокоенность у казахского общества, о чем сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев, подчеркнув важность трудовых связей между странами.
Как передает РИА «Новости», обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете трудовым мигрантам ввозить свои семьи вызывают обеспокоенность в Казахстане, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он подчеркнул, что эти меры касаются судьбы людей, работающих на предприятиях, вносящих вклад в экономическое развитие Казахстана и России.
Абаев напомнил о глубоких исторических связях между народами России и Казахстана. Граждане обеих стран активно ведут торговлю, посещают друг друга и осуществляют трудовую деятельность. Он отметил, что для укрепления экономических связей был создан Евразийский экономический союз, гарантирующий свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
По словам Абаева, договор о ЕАЭС обеспечивает право трудового мигранта работать на территории государств-членов союза без специальных разрешений, а также позволяет членам семьи мигранта пребывать в стране на срок действия трудового контракта.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила законопроект, ограничивающий право низкоквалифицированных мигрантов без гражданства РФ на перевозку своих семей в страну. Законопроект касается специалистов, приезжающих в Россию по трудовому договору или патенту, не имеющих иных оснований на проживание в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме. Министерство просвещения скорректировало проект о минимуме баллов по русскому языку для детей мигрантов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании нападения группы мигрантов на жителя Владивостока.