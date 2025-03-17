Путин заявил о предстоящем подписании совместных документов с Таджикистаном

Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева

Tекст: Вера Басилая

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.