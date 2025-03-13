Премьер Грузии назвал главу МИД Эстонии некомпетентным неучем

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей «Грузинской мечты», трехкратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе, глава правительства Грузии сказал, что Цахкна дважды безуспешно пытался получить диплом о высшем образовании.

«Сначала в Тарту, потом в Торонто, и оба раза не смог», – отметил председатель кабмина Грузии в интервью телекомпании «Имеди».

Ираклий Кобахидзе считает, что министр иностранных дел Эстонии «не оставляет впечатление серьезного человека» и в целом в этой стране во власти «абсолютно неавторитетные люди», как и в других критикующих Грузию странах.

«Человек не выучился, а сейчас на посту главы МИД Эстонии санкционирует трехкратного Олимпийского чемпиона. Цахкна сам является трехкратным Олимпийским чемпионом по несоответствию должности», – подчеркнул грузинский премьер.

Ранее в Тбилиси назвали «клоунадой» лишение мэра Тбилиси, генсека правящей «Грузинской мечты» Кахи Каладзе присвоенного бывшему футболисту киевского «Динамо» в 1999 году звания мастера спорта Украины международного класса.