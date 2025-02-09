Ученые сообщили о возможной магнитной буре на Земле 10 февраля

Tекст: Ольга Иванова

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает РИА «Новости», на Земле утром 10 февраля может произойти слабая магнитная буря. По прогнозам, магнитосфера будет спокойной до конца воскресенья, однако после полуночи перейдет в возбужденное состояние.

Наступление магнитной бури ожидается примерно в 03.00 по московскому времени и завершится она к 09.00. Вероятность ее возникновения составляет 56%, сообщается на сайте лаборатории. Подобные явления могут повлиять на различные системы, в том числе на работу навигационных устройств и могут вызывать дискомфорт у чувствительных людей.

Ученые напоминают, что магнитные бури являются следствием солнечной активности и могут проявляться в виде колебаний магнитного поля Земли. Это может влиять на работу радиоэлектронных устройств, а также на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Солнце зарегистрировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности M, первая из которых произошла ночью и продлилась 27 минут.

Днем ранее в пятнах 3981 на Солнце произошла вспышка M7.6, которая может повлиять на Землю.

Также две вспышки на Солнце класса M1.2 и M2.7, зарегистрированные 5 февраля, могут влиять на Землю в течение двух-трех дней, создавая риск магнитных бурь из-за выбросов солнечной плазмы.