С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Белый дом отозвал допуски к гостайне у Блинкена и Салливана
Стало известно о лишении президентом США допуска к гостайне Блинкена и Салливана
Бывший госсекретарь Энтони Блинкен и экс-советник по нацбезопасности Джейк Салливан лишились доступа к секретной информации по решению президента США.
Президент США отозвал допуски к секретной информации у бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает Reuters. Это решение было принято через день после того, как американский лидер лишил допуска к секретной информации своего предшественника Джо Байдена.
Кроме Блинкена и Салливана, президент также отозвал допуски у бывшего заместителя генерального прокурора Лизы Монако, Нью-Йоркского генерального прокурора Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Все эти лица в прошлом занимались делами против американского лидера, что делает это решение частью нарастающего политического раскола в Вашингтоне.
Отзыв допусков может не иметь немедленного эффекта, но он подчеркивает напряженность между действующим и предыдущими администрациями. Традиционно бывшие президенты США получали доступ к разведывательной информации, чтобы консультировать действующих глав государства по вопросам национальной безопасности и внешней политики.