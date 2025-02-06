Матус рассказал о попытке Ходорковского купить чертежи новой российской подлодки

Предприниматель Матус рассказал, что команда Ходорковского интересовалась покупкой чертежей новой российской подлодки

Tекст: Вера Басилая

Матус в интервью RT рассказал, что команда Михаила Ходорковского (внесен в список иноагентов) интересовалась покупкой чертежей российской подводной лодки. По словам Матуса, эта документация могла бы помочь разведкам недружественных стран в создании акустического портрета подлодки, что позволило бы отслеживать ее перемещения.

По информации Матуса, сделка с неизвестным гражданином, предлагавшим чертежи за несколько миллионов долларов и помощь в организации выезда из России, в итоге не состоялась.

Летом 2022 года Матус, связавшись с начальником охраны Ходорковского Крисом Кучинскасом, передал предложение анонима, который сообщил, что «обладает чертежами винтов» новой российской подлодки, которая была введена в эксплуатацию.

Матус отметил, что Кучинскас счел информацию важной, так как знание геометрии винтов подлодки могло бы определить ее уровень шума и сделать ее более уязвимой для акустического обнаружения.

«Когда подлодки вводят в эксплуатацию, их винты всегда скрыты, чтобы не позволить противнику узнать об их акустических характеристиках», – пояснил Матус.

Матус также предположил, что служба безопасности Ходорковского могла планировать передать чертежи зарубежным разведкам. Однако, по его словам, до конца план так и не был реализован.

Ранее Матус сообщал, что Михаил Ходорковский (иноагент) и Леонид Невзлин* (иноагент) контролируют российских оппозиционеров в Европе, требуя от них выражать полную лояльность в обмен на безопасность и проживание.