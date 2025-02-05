Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.6 комментариев
Рябков сообщил о готовности России к «жесткому торгу» с США по Украине
Рябков: Москва открыта к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по ситуации на Украине
Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, но первый шаг к нормализации отношений должен сделать президент США Дональд Трамп, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
«Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – заявил Рябков.
Рябков отметил успехи России в противостоянии политическому курсу администрации Джо Байдена и подчеркнул, что Россия смогла восстановить свои позиции в мировой геополитике. Он выразил мнение, что провал политики предыдущей администрации и смена политического руководства в США создают новые возможности для переговоров, следует из заявления Рябкова на сайте МИД России.
Дипломат добавил, что теперь решения и выбор зависят от Дональда Трампа и его команды.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.
Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.