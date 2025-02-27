Белый дом: Трамп и Стармер обсудят отправку войск на Украину

В четверг в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает пресс-пул Белого дома, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет план по отправке военного контингента на Украину, включая британцев.

«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», – говорится в сообщении пресс-пула.

Также отмечается, что между США и европейскими странами существуют разногласия. Европа надеется, что их удастся преодолеть. Источники в посольстве подчеркнули, что премьер-министр Британии ясно даст понять, что не может быть никаких переговоров по Украине без участия самой Украины, и признает необходимость для Европы играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной безопасности.

Ранее газета The Times писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины.