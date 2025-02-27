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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 19:28 • Новости дня

    Белый дом: Трамп и Стармер обсудят отправку войск на Украину

    Президент США и премьер Британии Кир Стармер планируют обсудить отправку иностранных войск на Украину, сообщил пресс-пул Белого дома.

    В четверг в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает пресс-пул Белого дома, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет план по отправке военного контингента на Украину, включая британцев.

    «Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», – говорится в сообщении пресс-пула.

    Также отмечается, что между США и европейскими странами существуют разногласия. Европа надеется, что их удастся преодолеть. Источники в посольстве подчеркнули, что премьер-министр Британии ясно даст понять, что не может быть никаких переговоров по Украине без участия самой Украины, и признает необходимость для Европы играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной безопасности.

    Ранее газета The Times писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины.

    26 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
    Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла безумным обсуждение украинского вопроса главой канадского МИД Мелани Жоли на саммите G20, подчеркнув, что Канада сталкивается с собственными проблемами территориальной целостности.

    Захарова в эфире Радио «Sputnik» назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20), передает «Лента.Ру». Захарова отметила, что Жоли говорила исключительно о защите территориальной целостности Украины, хотя форум был посвящен другим вопросам. «С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» – сказала Захарова.

    Дипломат также подчеркнула, что у Канады есть собственные проблемы с независимостью и территориальной целостностью, особенно в свете заявлений президента США, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством. Дипломат предложила Жоли обратиться за разъяснениями по этому вопросу к Соединенным Штатам.

    Ранее президент США в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.

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    27 февраля 2025, 13:48 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку
    Очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сбивший пенсионерку певец Александр Буйнов в момент происшествия был трезв, он пытался помочь пострадавшей, сообщил очевидец аварии.

    Буйнов после аварии вышел к пострадавшей, вероятно, пытался извиниться, он вел себя нормально, рассказал собеседник телеканала 360.

    Собеседник добавил, что соседи положительно оценивают артиста, они отмечают, что тот нормально относится к окружающим.

    Другой очевидец аварии видел, как пострадавшую увезли в больницу. В этот момент Буйнов сидел в машине.

    Между тем сам Буйнов рассказал ТАСС, что не скрывался с места аварии.

    «В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался – все запротоколировано полицией», – указал он.

    Артист добавил, что связался с семьей пострадавшей, у женщины легкие травмы, это синяки и растяжение связки левого колена.

    Ранее сообщалось, что Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Мирослава Додика. Джорджэску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3

    Замглавы МИД Вершинин сообщил о желании России возобновить диалог по СНВ-3 при условии уважения ее интересов

    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека Вершинин отметил, что «начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению». Российская сторона принимает в нем участие и «высказывает свои основные подходы и позиции».

    Вершинин подчеркнул, что Россия заинтересована в возобновлении стратегических договоренностей, но это требует тщательной и полномерной работы, передает РИА «Новости».

    «А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности», – сказал он.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ необходимо учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 10:53 • Новости дня
    Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
    Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье Александр Буйнов, управляя автомобилем Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

    Буйнов, находясь за рулем автомобиля Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ТАСС.

    ДТП произошло на улице Февральской, и пострадавшей оказалась женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована с разрывом связок.

    Представители Госавтоинспекции начали проверку инцидента, выясняя все обстоятельства происшествия.

    В правоохранительных органах подтвердили, что именно Александр Буйнов находился за рулем автомобиля в момент наезда на женщину.

    В Подмосковье таксист на автомобиле Renault сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

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    27 февраля 2025, 12:19 • Новости дня
    Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в США
    Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в США
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава, пишет газета Santa Fe New Mexican.

    Двукратный лауреат премии «Оскар», его жена и собака найдены мертвыми в доме в Нью-Мексико, передает ТАСС.

    Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил смерть актера, известного ролями в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Враг государства» и «Непрощенный». По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Причины их смерти пока не сообщаются, однако ведется следствие.

    Для выяснения причин смерти назначены экспертизы и дополнительные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар в возрасте 44 лет был найден мертвым в Теннеси. В октябре актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный широкому зрителю по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    26 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил осужденного в России на 28 лет генерал-майора ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский освободил генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

    Зеленский подписал указ об освобождении генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами ВСУ, передает РИА «Новости». Документ не содержит информации о причинах увольнения Гнатова, который занимал этот пост с 24 июня прошлого года.

    В прошлом году СК России заочно осудил генерала бригады ВСУ Андрея Гнатова за преступления в Донбассе, назначив ему наказание в виде 28 лет лишения свободы.

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    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Коментарии (13)
    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    27 февраля 2025, 18:09 • Новости дня
    Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете

    Блогера SUBO лишили гражданства РФ из-за ложной информации и провокаций в интернете

    Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился гражданства России из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта и провокационной деятельности в интернете.

    Блогер и друг российского стримера Миши Литвина Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился российского гражданства, передает Ura.ru. Причиной этого стали ложные сведения, предоставленные при получении гражданства, а также провокационная интернет-деятельность.

    Telegram-канал Shot сообщает, что SUBO, имеющий миллионы подписчиков, выкладывал видео с розыгрышами, в которых притворялся полицейским и инсценировал вооруженные нападения. Эти действия стали основанием для аннулирования его гражданства.

    Субхан Мамедов также демонстрировал в своих видео роскошный образ жизни, рассказывая, что владеет бургерной в Москве. Он получил российское гражданство по упрощенной схеме, при этом ему содействовали в этом процессе.

    Коментарии (7)
    26 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации
    МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации
    @ Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Томас Бах принял решение покинуть Международный олимпийский комитет после 34 лет членства, МОК принял его отставку, выборы преемника назначены на март, сообщил МОК.

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение покинуть свой пост, передает ТАСС.

    Вступление его отставки в силу намечено на 23 июня 2024 года, когда полномочия будут переданы новому президенту. В августе 2024 года Бах также подтвердил, что не будет участвовать в выборах на новый срок.

    На пост президента МОК претендуют семь кандидатов, среди которых Себастьян Коу, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян и другие видные спортивные деятели. Выборы нового президента планируются на март 2024 года.

    Томас Бах, которому сейчас 71 год, был избран президентом МОК впервые в 2013 году на восьмилетний срок, а затем переизбран в 2021 году на дополнительные четыре года.

    За время руководства Баха российский спорт пережил несколько санкций. В 2022 году российские спортсмены были исключены из международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к турнирам только в нейтральном статусе и при условии отсутствия связей с вооруженными силами.

    В спортивной карьере Томаса Баха есть значительные достижения. Он стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 1976 году и завоевал титул чемпиона мира в 1977 году. Также Бах является обладателем серебряной медали чемпионата мира 1973 года и двукратным бронзовым призером мировых первенств 1979 и 1981 годов.

    Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено из-за якобы имевшего место нарушения Олимпийской хартии.

    До этого Бах заявил, что больше не сможет эффективно управлять МОК из-за прогресса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Баха в политизации олимпийского движения.

    Коментарии (18)
    27 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Зеленского обвинили в причастности к крушению вертолета главы МВД Украины

    Депутат Рады Дубинский заявил о причастности Зеленского к гибели главы МВД Украины Монастырского

    Tекст: Антон Антонов

    К крушению вертолета, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, причастен украинский лидер Владимир Зеленский, заявил депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В числе «политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президентства Зеленского», Дубинский назвал и Монастырского.

    «Погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», – приводит слова Дубинского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января 2023 года в результате крушения вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Дубинский заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты Украины.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Мирослава Додика. Джорджэску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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