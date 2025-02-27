В Москве задержали 60 нелегалов и 20 уклонистов

В хостелах на востоке Москвы поймали 60 нелегалов и 20 уклонистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», правоохранительные органы провели рейды по хостелам Восточного административного округа Москвы. В ходе мероприятий выявлено 60 нелегальных мигрантов и 20 граждан России, не состоящих на воинском учете.

Рейды организовали военные следователи совместно с полицией согласно поручению председателя Следственного комитета РФ. Обследования прошли в двух хостелах, где были обнаружены нарушения миграционного законодательства и уклонения от постановки на воинский учет.

Все задержанные лица, нарушившие миграционное законодательство, были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Граждане России, не вставшие на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из Москвы в 2024 году выдворили более 16 тыс. нелегальных мигрантов. В аэропорту Домодедово выявили 280 мигрантов-уклонистов и 25 нелегалов. В Москве инспектору МВД пытались дать взятку за строителей-нелегалов.