Все жилье в Анкоридже оказалось забронировано перед саммитом Путина и Трампа
Журналистов решили разместить у жителей Анкориджа перед саммитом Путина и Трампа
В Анкоридже жилье занято практически полностью, и местные жители размещают у себя журналистов, готовящихся освещать саммит президентов России и США 15 августа, сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
Практически все жилье в Анкоридже оказалось забронировано из-за подготовки к саммиту президентов России и США, передает ТАСС.
Местные жители активно помогают, размещая у себя журналистов, делясь спальниками и даже устанавливая палатки. Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная рассказала, что в их доме смогли остановиться 14 журналистов, и сотрудники центра берут отгулы, чтобы развозить гостей.
По ее словам, 98% жилья в городе оказалось недоступно, гостиницы отменили брони туристов, прибывших по туристическим турам в августе, а оставшиеся путешественники вынуждены сдавать билеты. Отмечается, что 14 августа ожидается очередной спецрейс с 50-60 журналистами. При этом Русский культурный центр принимает только российских представителей СМИ.
Верная уточнила, что для размещения предлагаются любые возможные варианты, в том числе палатки на верандах, а транспорта также не хватает, поэтому местные предоставили свои автомобили.
В вопросах питания журналисты должны рассчитывать на себя, так как организаторы предоставляют только жилье и транспорт.
Ранее журналисты, сопровождающие президента России Владимира Путина на Аляску, получили визы США.
Американские власти решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи. В Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа. По данным СМИ, они пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.