ВСУ использовали разведывательные беспилотники НАТО при ударе по Хорлам

Tекст: Вера Басилая

ВСУ использовали беспилотники разведывательного назначения производства стран НАТО при ночном налете на гостиницу в Хорлах, где погибли 24 человека, передает РИА «Новости». Об этом рассказал представитель антифашистского подполья Херсона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. По словам Сальдо, ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью, в результате чего люди сгорели заживо.

Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей региона.

В больницах Крыма и Херсонской области после ночного удара дронами остаются 13 пострадавших, в том числе двое детей, шестеро – в тяжелом состоянии.