Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
ВСУ применили дроны НАТО при ударе по Хорлам в Херсонской области
ВСУ использовали разведывательные беспилотники НАТО при ударе по Хорлам
При ночном ударе по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области украинские силы применили разведывательные беспилотники стран НАТО, сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона.
ВСУ использовали беспилотники разведывательного назначения производства стран НАТО при ночном налете на гостиницу в Хорлах, где погибли 24 человека, передает РИА «Новости». Об этом рассказал представитель антифашистского подполья Херсона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. По словам Сальдо, ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью, в результате чего люди сгорели заживо.
Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей региона.
В больницах Крыма и Херсонской области после ночного удара дронами остаются 13 пострадавших, в том числе двое детей, шестеро – в тяжелом состоянии.