Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Гидрометцентр сообщил о переменной облачности и потеплении в Москве
Стало известно о переменной облачности и гололедице в Москве
В четверг в Москве ожидается переменная облачность с температурой до 2 градусов тепла, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов, при этом осадков не прогнозируется.
Как пишет ТАСС, в четверг в Москве ожидается переменная облачность, местами возможна гололедица, а температура достигнет нуля – 2 градусов тепла. Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет западный, со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
Ночью на пятницу синоптики прогнозируют значительное понижение температуры до минус 13 градусов. В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а в ночь на пятницу может опуститься до минус 16 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали похолодание в конце февраля. Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой из-за ожидаемого похолодания. На Солнце недавно произошла мощная вспышка класса M, что может повлиять на погодные условия на Земле.