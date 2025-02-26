Депутаты парламента Болгарии покинули зал перед важным заявлением о протестах

Болгарский политик объявил о начале протестов против введения евро перед пустым залом

Tекст: Александра Юдина

Депутатов Народного собрания Болгарии не было в зале, когда Костадинов озвучил заявление о начале акций протеста против вступления страны в еврозону, передает РИА «Новости».

В своей речи он подчеркнул, что протесты против евро только начинаются, и это было лишь началом борьбы.

Акция вылилась в столкновения между протестующими и полицией. Протестующие облили красной краской здание представительства Еврокомиссии и закидали дымовыми шашками. В результате столкновений пострадали как полицейские, так и демонстранты. Шесть человек были арестованы за участие в беспорядках.

Костадинов также заявил, что в Болгарии существуют двойные стандарты в применении законов. Он отметил, что после акции «Возрождения» власти не приняли мер против тех, кто залил красной краской здание российского посольства.

По его словам, политические заключенные подвергаются унижению и лишены адвокатов, что недопустимо в демократическом обществе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии, которые нанесли ущерб офису ЕС в ходе акции против вступления Болгарии в еврозону.