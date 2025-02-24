Кремль пообещал уточнить слова Ливитт о заключении мира на этой неделе

Песков заявил, что слова пресс-секретаря президента США о сделке на этой неделе нужно уточнить

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт о том, что сделка между США и Россией для завершения конфликта на Украине может быть заключена уже на этой неделе. Песков заявил, что такие слова требуют уточнений, подчеркнув, что он пока не обладает подобной информацией, передает ТАСС.

Он также добавил, что Россия видит попытки Вашингтона разобраться в первопричинах украинского конфликта.

«Надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта», – заявил Песков.

Кэролайн Ливитт заявила, что президент США и его команда твердо уверены, что смогут добиться договоренностей о прекращении конфликта на Украине уже на этой неделе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений.