Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
Кремль пообещал уточнить слова Ливитт о заключении мира на этой неделе
Песков заявил, что слова пресс-секретаря президента США о сделке на этой неделе нужно уточнить
Заявление пресс-секретаря президента США Кэролайн Ливитт о возможной сделке между Россией и США для завершения конфликта на Украине на этой неделе требует уточнения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт о том, что сделка между США и Россией для завершения конфликта на Украине может быть заключена уже на этой неделе. Песков заявил, что такие слова требуют уточнений, подчеркнув, что он пока не обладает подобной информацией, передает ТАСС.
Он также добавил, что Россия видит попытки Вашингтона разобраться в первопричинах украинского конфликта.
«Надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта», – заявил Песков.
Кэролайн Ливитт заявила, что президент США и его команда твердо уверены, что смогут добиться договоренностей о прекращении конфликта на Украине уже на этой неделе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений.