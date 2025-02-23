США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

Белый дом заявил о возможном достижении договоренности по завершению конфликта на Украине «на этой неделе»

Tекст: Антон Антонов

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

