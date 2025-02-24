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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    24 февраля 2025, 03:23 • Новости дня

    Восточная Европа потребовала от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия потребовали от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от Еврокомиссии отменить привилегии для агропродукции Украины и ввести стандарты ЕС для украинских компаний, сообщил глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    «Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение рыночных проблем, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией», – приводит слова министра ТАСС.

    Министры предложили вернуться к квотам на поставки сельхозпродукции с Украины, действовавшим до февраля 2022 года, когда начался вооруженный конфликт с Россией. Они также настаивают на восстановлении таможенных пошлин и введении индивидуальных квот на региональной основе для стран, граничащих с Украиной.

    Кроме того, восточноевропейские страны призывают Брюссель следить за соответствием украинской сельхозпродукции стандартам ЕС, включая санитарные, фитосанитарные и экологические нормы. Надь подчеркнул, что Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской продукции для защиты своих фермеров. Он заявил: «Интересно будет посмотреть, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году было подписано, а в 2017-м – ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, предполагающее снижение таможенных пошлин в пределах оговоренных при подписании квот.

    Вскоре после начала СВО еврочиновники полностью сняли ограничения для украинского аграрного экспорта, а затем продлили это решение. При этом полноправные члены ЕС оказались в менее привилегированном положении, поскольку каждый из них должен был соблюдать квотный принцип производства товаров для внутреннего рынка ЕС.

    23 февраля 2025, 08:43 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о возможном суде над Зеленским в США за смерть Лиры

    Депутат Рады заявил о предстоящем суде над Зеленским в США за гибель журналиста Лиры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский депутат Артем Дмитрук сообщил, что Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме.

    Как передает РИА «Новости», украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Дмитрук отметил, что такое развитие событий возможно из-за заявления Илона Маска.

    Днем ранее глава департамента государственной эффективности, предприниматель Илон Маск, заявил, что Зеленский несет личную ответственность за гибель американского журналиста. Маск подчеркнул, что гибель Гонсало Лиры в украинской тюрьме не должна оставаться безнаказанной.

    В своем Telegram-канале Артем Дмитрук написал: «Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а также отметил, что Зеленскому не следовало его убивать; в США готовят уголовные процессы против властей Украины.

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    23 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов

    Bloomberg: Украина отвергла требование США создать фонд на 500 млрд долларов

    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Украина выступила против предложения США о формировании специального фонда на 500 млрд долларов. Это требование входило в рамки ресурсной сделки по возмещению затрат американской стороны. Киев оценивает необходимую сумму в пять раз меньше – около 90 млрд долларов, и настаивает на получении гарантий о будущей военной и финансовой поддержке от США, передает РБК.

    Источник украинского издания New Voice заявил, что США первоначально предлагали установить размер фонда в 500 млрд долларов, но впоследствии уменьшили предложение до 100 млрд долларов, передав его спецпредставителю Киту Келлогу.

    Украина также выразила желание организовать встречу между украинским и американским президентами на следующей неделе для обсуждения деталей и дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    23 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский назвал условие своей отставки
    Зеленский назвал условие своей отставки
    @ Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой через YouTube-канал его офиса, заявил, что готов покинуть пост президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что готов рассмотреть этот шаг как необходимое условие для мира: «Если мир для Украины – вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», – подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

    Коментарии (28)
    23 февраля 2025, 12:08 • Новости дня
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским СМИ предрекли две волны эмиграции из страны после окончания спецоперации в связи с возвращением 2 млн человек и возможным вступлением в ЕС.

    Украинское издание Telegraf предсказывает, что после завершения специальной военной операции (СВО) жители Украины массово покинут страну. По данным издания, ожидается две волны эмиграции.

    Первая волна начнется сразу после окончания боевых действий. Прогнозируется, что в Украину вернутся около 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин уедет за границ, передает «Лента.ру».

    Вторая волна миграции ожидается в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В этом случае страну могут покинуть от 1 до 2 млн человек. Основной причиной станет разница в уровне заработной платы на Украине и в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние четыре года на Украине снизилось количество первоклассников на 122 тыс.

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    23 февраля 2025, 06:07 • Новости дня
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «ложью» сообщения о том, что США угрожают отключить доступ Украины к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Маску.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщения украинских СМИ, которые опубликовали соответствующий материал Reuters, Маск заявил: «Reuters лжет». По его словам, среди «лжецов из традиционных СМИ» Reuters уступает только агентству Associated Press, которое он вновь назвал «Ассоциированной пропагандой».

    Напомним, Reuters заявило, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. В феврале Маск назвал Associated Press агентство «Ассоциированной пропагандой».


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    23 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»

    Львовская администрация отменила выплаты для участников «евромайдана» и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная администрация решила отменить выплаты некоторым категориям участников «евромайдана» 2014 года на Украине, сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун.

    Супрун в соцсетях сообщила, что выплаты отменены, в частности, для семей так называемой небесной сотни (сторонников «евромайдана», погибших во время беспорядков) и участников «евромайдана» с инвалидностью, передает ТАСС.

    «Защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?» – заявила Супрун.

    Она подчеркнула, что ее пост является публичным обращением к властям. К своей записи депутат приложила документ, представленный департаментом соцзащиты Львовской области. В этом документе перечислены категории граждан, которые исключены из программы социальной поддержки на 2025 год. Причины, по которым было принято такое решение, в документе не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов.

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    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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    23 февраля 2025, 07:22 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что пять беспилотников нейтрализованы над Орловской областью, по четыре – над Белгородской и Курской, три – над Липецкой, по два – над Тульской и Воронежской областями.

    Накануне вечером силами ПВО были уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.

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    23 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    В Кремле объяснили реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Песков назвал вполне объяснимой реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему реакция президента США и его команды на заявления Владимира Зеленского была столь резкой, отметив, что ни один президент не потерпит такого отношения.

    Песков назвал объяснимой реакцию американского лидера и его команды на некорректные заявления Зеленского. Песков подчеркнул, что ни один президент не будет терпеть подобное отношение к себе, а его команда и соратники не станут терпеть неуважение к своему лидеру, передает РИА «Новости».

    Он сделал это заявление в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что жесткая риторика президента США в адрес Зеленского была ответом на недопустимые высказывания украинского лидера.

    Ранее Washington Post сообщала, что решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США.

    В Белом доме заявили, что Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента США.

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    24 февраля 2025, 00:55 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине, сообщило постпредство Китая, председательствующее в Совбезе в феврале.

    Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».

    США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.

    В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

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    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

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    23 февраля 2025, 06:55 • Новости дня
    Дуда призвал Зеленского «торговаться» с США

    Дуда предложил Зеленскому применить бизнес-подход к переговорам с США и «торговаться»

    Дуда призвал Зеленского «торговаться» с США
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в ходе телефонного разговора призвал украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с США как бизнесмен.

    Дуда заявил, что сейчас во главе США «стоит не столько политик, сколько бизнесмен». В Белом доме считают, что США «несли огромные расходы» из-за поддержки Украины, поэтому «хотели бы иметь из этого какую-то прибыль», сказал Дуда. Он не считает претензии США на украинские полезные ископаемые несправедливыми, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN.

    По его словам, если США получат права на часть украинских полезных ископаемых, это «своеобразной гарантией для безопасности для Украины».

    «Я сказал президенту Зеленскому: Владимир, ты имеешь дело с человеком, который самую большую часть своей жизни провел в бизнесе и имеет бизнес-подход к этой ситуации, но ты тоже большую часть своей жизни провел в бизнесе», – заявил Дуда.

    «Примени к этому бизнес-подход, торгуйся – и только», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

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    23 февраля 2025, 17:08 • Новости дня
    FT: США отказались от стопроцентного контроля фонда в сделке с Украиной

    FT: Проект сделки США с Украиной исключил условие о 100% контроле фонда

    Tекст: Ольга Иванова

    В проекте соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых убрали условие о полном контроле США над фондом, что ранее было названо неприемлемым украинской стороной, сообщает Financial Times.

    Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом были исключены из нового проекта соглашения с Украиной о полезных ископаемых, сообщает РИА «Новости». В первом варианте договора предусматривалось, что США будут поддерживать полный финансовый контроль, а Украина обязуется вносить 50% доходов от минеральных ресурсов до достижения 500 млрд долларов. Эти условия были названы украинскими чиновниками неприемлемыми и, согласно Financial Times, убраны из последующего проекта.

    Украинские представители считают, что соглашение будет подписано, когда США предоставят гарантии безопасности. Один из украинских чиновников отметил, что текущий проект все еще требует от Украины выполнения множества обязательств, в то время как предложения американской стороны остаются слабыми.

    Новый проект также включает в себя создание инвестиционного фонда восстановления, что остается в рамках обсуждений между двумя странами. Однако, детали о распределении финансового участия между сторонами продолжают обсуждаться, что создает сложности в достижении окончательного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

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    23 февраля 2025, 08:29 • Новости дня
    В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину

    Константинов назвал маловероятной отправку войск ЕС на Украину из-за слабости армий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отправка европейского военного контингента на Украину станет самоубийственным и маловероятным решением из-за слабости вооруженных сил стран ЕС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением, передает РИА «Новости». Константинов отметил, что у ЕС нет собственных войск, а вооруженные силы входящих в него государств скромны.

    Константинов подчеркнул, что европейцы привыкли полагаться на американский зонтик безопасности, но в этот раз Вашингтон предупредил, что отправка войск на Украину будет их собственной операцией. Константинов также упомянул, что на такой случай статья 5 устава НАТО не будет распространяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выступила против размещения миротворцев ЕС на Украине, а ЕС не принял решения об отправке войск на Украину, в то время как в Болгарии ограничили возможность отправки своих военных на Украину.

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    23 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    На Украине назвали сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»

    Советник министра обороны Украины Кубраков назвал переговоры с США о ресурсах важной стратегической возможностью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник министра обороны Украины Александр Кубраков назвал потенциальную сделку с США по природным ресурсам отличным шансом для Киева обрести стратегического партнера, подчеркнув важность крупных инвестиций в разработку.

    Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что потенциальная сделка с Соединенными Штатами по природным ресурсам представляет собой «прекрасную возможность» для Украины обрести стратегического партнера, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США открывают перед Украиной перспективу укрепления двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности. Он выразил надежду на то, что участие американской стороны в разработке украинских ресурсов станет стимулом для прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

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    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Никита Анисимов Никита Анисимов
      Перестройка мира добралась до Кубы

      Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Как появилась Могила Неизвестного Солдата

      Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

      События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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