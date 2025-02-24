Восточная Европа потребовала от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия потребовали от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Tекст: Антон Антонов

«Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение рыночных проблем, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией», – приводит слова министра ТАСС.

Министры предложили вернуться к квотам на поставки сельхозпродукции с Украины, действовавшим до февраля 2022 года, когда начался вооруженный конфликт с Россией. Они также настаивают на восстановлении таможенных пошлин и введении индивидуальных квот на региональной основе для стран, граничащих с Украиной.

Кроме того, восточноевропейские страны призывают Брюссель следить за соответствием украинской сельхозпродукции стандартам ЕС, включая санитарные, фитосанитарные и экологические нормы. Надь подчеркнул, что Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской продукции для защиты своих фермеров. Он заявил: «Интересно будет посмотреть, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году было подписано, а в 2017-м – ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, предполагающее снижение таможенных пошлин в пределах оговоренных при подписании квот.

Вскоре после начала СВО еврочиновники полностью сняли ограничения для украинского аграрного экспорта, а затем продлили это решение. При этом полноправные члены ЕС оказались в менее привилегированном положении, поскольку каждый из них должен был соблюдать квотный принцип производства товаров для внутреннего рынка ЕС.