Трамп заявил, что США требуют от Украины «все, что могут получить»

Трамп сообщил о требовании у Украины «всего, что сможет получить»

Tекст: Антон Антонов

Президент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть средства, выделенные на поддержку Украины. «Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что по сравнению с США, которые выделили 350 млрд долларов безвозвратно, Европа вложила в Украину 100 млрд долларов в виде займов. Он подчеркнул: «Они получают свои деньги обратно. Мы – ничего». Президент подчеркнул, что США не должны нести основную финансовую нагрузку.

Глава американского государства сообщил, что Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию. «Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена», – заявил он. По его словам, эта договоренность станет частью широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в Украину.

Президент сказал, что сделка станет примером «нового, прагматичного подхода» к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.