События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Трамп заявил, что США требуют от Украины «все, что могут получить»
Трамп сообщил о требовании у Украины «всего, что сможет получить»
Вашингтон требует у Украины «все, что сможет получить», заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что «сделка будет заключена».
Президент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть средства, выделенные на поддержку Украины. «Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что по сравнению с США, которые выделили 350 млрд долларов безвозвратно, Европа вложила в Украину 100 млрд долларов в виде займов. Он подчеркнул: «Они получают свои деньги обратно. Мы – ничего». Президент подчеркнул, что США не должны нести основную финансовую нагрузку.
Глава американского государства сообщил, что Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию. «Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена», – заявил он. По его словам, эта договоренность станет частью широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в Украину.
Президент сказал, что сделка станет примером «нового, прагматичного подхода» к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.