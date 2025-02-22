События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Названы последствия для ЕС введения США пошлин на сталь и алюминий
Bloomberg: ЕС потеряет 28 млрд евро из-за пошлин США на сталь и алюминий
Введение пошлин на сталь и алюминий в США может обойтись Евросоюзу в 28 миллиардов евро, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Евросоюз может столкнуться с убытками в размере не менее 28 млрд евро из-за новых пошлин, введенных президентом США на ввоз стали и алюминия, сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости». ЕС оценивает, что первая волна этих пошлин нанесет значительный ущерб экспорту блока, что может усилить торговую напряженность между США и Евросоюзом.
Собеседники агентства отмечают, что количество товаров, подпадающих под пошлины, включая производные изделия из стали и алюминия, может быть в четыре раза больше, чем в предыдущие разы, когда американский лидер нацеливался на данный сектор. Это может серьезно отразиться на экономике блока.
Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в пятницу провел брифинг для послов блока после визита в Вашингтон, предупредив их о неопределенности в ситуации с пошлинами, пишет агентство. Он подчеркнул, что детали и объем пошлин могут измениться, что требует от ЕС быть готовым к возможным изменениям в торговых условиях.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет о введении США пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы и ответит жесткими мерами.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал жесткий ответ на пошлины США на сталь и алюминий, а на Украине заявили о влиянии американских пошлин на металлургию.