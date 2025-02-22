События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Босфорский пролив закрыли из-за сильного снегопада
Из-за сильного снегопада прекратилось судоходство через Босфорский пролив
Босфорский пролив временно закрыли для судоходства в обоих направлениях из-за сильного снегопада, который охватил Стамбул, создавая неблагоприятные погодные условия.
Босфорский пролив был временно закрыт для движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». Агентство DHA сообщило, что снегопад, усиливающийся по всему Стамбулу, стал причиной остановки судоходства в обоих направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судоходство в проливе Босфор временно приостановлено из-за плотного тумана, окутывающего северные районы Стамбула. Также ранее судоходство в Босфоре перекрывали для поиска пропавших брата и сестры.