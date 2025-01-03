Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Босфор перекрыли для поиска пропавших брата и сестры
Транзит судов через Босфорский пролив приостанавливали, чтобы провести поисковые работы тел брата и сестры, упавших в море, сообщили в министерстве транспорта Турции.
Транзит судов в обоих направлениях через Босфорский пролив в Стамбуле временно приостанавливали для проведения поисковых работ 3 января, передает РИА «Новости».
Минтранс страны пояснял, что специалисты искали тела брата и сестры, которые упали в море.
Спустя несколько часов после начала операции транзит судов через пролив был возобновлен. Результаты поисковых работ пока не сообщаются.
В Турции продолжаются поиски тела ребенка и его брата, которые пропали в море более 40 дней назад, когда оба упали в воду в стамбульском районе Сарыер.
В конце декабря транзит судов через Босфор останавливали из-за технических проблем у танкера Cordelia Moon.