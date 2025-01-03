Босфор перекрыли для поиска пропавших брата и сестры

Tекст: Алексей Дегтярев

Транзит судов в обоих направлениях через Босфорский пролив в Стамбуле временно приостанавливали для проведения поисковых работ 3 января, передает РИА «Новости».

Минтранс страны пояснял, что специалисты искали тела брата и сестры, которые упали в море.

Спустя несколько часов после начала операции транзит судов через пролив был возобновлен. Результаты поисковых работ пока не сообщаются.

В Турции продолжаются поиски тела ребенка и его брата, которые пропали в море более 40 дней назад, когда оба упали в воду в стамбульском районе Сарыер.

В конце декабря транзит судов через Босфор останавливали из-за технических проблем у танкера Cordelia Moon.