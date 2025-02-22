Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.14 комментариев
Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране
Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране в течение двух недель
Встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов состоится в третьей стране в течение двух недель, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, в течение двух недель состоится встреча представителей России и США на уровне директоров профильных департаментов, передает РИА «Новости».
Рябков отметил, что есть принципиальная договоренность о проведении консультаций для детальной проработки вопросов, которые остаются раздражителями в отношениях между двумя странами.
Представитель МИД заверил, что российская сторона готова начать работу как можно быстрее, и уже передала американцам элементы своего подхода к обсуждению этих вопросов для дальнейшей конкретизации.
Встреча для обсуждения вопросов, остающихся источниками напряженности в российско-американских отношениях, пройдет в третьей стране.
В настоящее время стороны согласовывают конкретное место проведения.
Рябков уточнил, что американцы рассматривают переданные российской стороной предложения и выражают готовность к конструктивному диалогу.
Ранее в Кремле сообщали, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.