Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране в течение двух недель

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в течение двух недель состоится встреча представителей России и США на уровне директоров профильных департаментов, передает РИА «Новости».

Рябков отметил, что есть принципиальная договоренность о проведении консультаций для детальной проработки вопросов, которые остаются раздражителями в отношениях между двумя странами.

Представитель МИД заверил, что российская сторона готова начать работу как можно быстрее, и уже передала американцам элементы своего подхода к обсуждению этих вопросов для дальнейшей конкретизации.

Встреча для обсуждения вопросов, остающихся источниками напряженности в российско-американских отношениях, пройдет в третьей стране.

В настоящее время стороны согласовывают конкретное место проведения.

Рябков уточнил, что американцы рассматривают переданные российской стороной предложения и выражают готовность к конструктивному диалогу.

Ранее в Кремле сообщали, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.