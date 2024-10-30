  • Новость часаЗахарова сообщила о задержании российских журналистов в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия отвергла просроченные майданные технологии
    FT узнала о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    Россия пообещала Финляндии ответ на арест госсобственности
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии
    Десантники предотвратили прорыв техники ВСУ в Курской области
    Трамп назвал «проблему номер один» для США
    В Раде заявили о 100 тыс. дезертиров из ВСУ
    Госдолг Украины превысил 155 млрд долларов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    0 комментариев
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    2 комментария
    30 октября 2024, 09:27 • Новости дня

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

    Tекст: Александра Юдина

    Российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий» по административным причинам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

    Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

    Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

    Коментарии (48)
    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

    Коментарии (50)
    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

    Коментарии (8)
    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

    Коментарии (6)
    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    По словам Маска, на предварительных выборах республиканцы набрали на 435 тыс. больше голосов, чем демократы в тот же период в 2020 году. Он подчеркнул, что в 2020 году перевес Джо Байдена в Пенсильвании составлял всего 80 тыс. голосов, что говорит о вероятности «сокрушительной победы» Трампа на предстоящих выборах, передает ТАСС.

    Напомним, ранее Маск заявил, что правительство США может сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов в случае победы Трампа на президентских выборах.

    До этого Маск объявил о намерении ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Трампа.

    20 октября Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала американские выборы гремучей смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала острую критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

    Она охарактеризовала выборы в США как «гремучую смесь фарисейства с иезуитством», указывая на расхождение между провозглашенными принципами и реальными действиями. По ее мнению, США культивируют миф о совершенстве своих демократических процессов, в то время как на практике используют методы шантажа и дезинформации, передает «Комсомольская правда».

    Памфилова также подчеркнула, что правящие элиты США, продвигая свои интересы, не считаются с жертвами, которые их действия могут повлечь в других странах. Она считает, что такие методы со временем оборачиваются против самих американцев, приводя к проблемам внутри их политической системы. По словам Памфиловой, обвинения США в адрес других стран часто являются надуманными и не соответствуют действительности.

    В преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в следующий вторник, Памфилова обратила внимание на процедурные и законодательные лазейки, позволяющие фальсифицировать результаты. Она полагает, что такие недостатки подрывают доверие к американской избирательной системе и ставят под сомнение ее справедливость. Памфилова отметила, что эти проблемы требуют срочного решения для обеспечения прозрачности и честности выборов.

    Ранее миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Также сообщалось, что Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей.

    Коментарии (10)
    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

    Коментарии (10)
    29 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

    Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо повышать продолжительность жизни россиян, укреплять здоровье населения и увеличивать продолжительность активной жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

    Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

    «И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.

    Коментарии (6)
    29 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    ФСБ сообщила о находке взрывчатки Semtex у наемников в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    В результате операции на границе в Брянской области обнаружены взрывчатые вещества Semtex, которые находились у ликвидированных наемников, сообщили в ФСБ.

    Отмечается, что в снаряжении иностранных военных находилось значительное количество пластичной взрывчатки, передает RT.

    По данным ФСБ, наемники имели при себе взрывчатые вещества марки Semtex PE4/PW4. Упаковка содержала маркировку производителя Explosia A.S, который располагается в чешском городе Семтин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку. ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Захарова объяснила «российской печатью» отказ СМИ поддержать Трампа и Харрис

    Захарова заявила, что американские СМИ отказались поддержать Трампа и Харрис из-за «российской печати»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские СМИ отказались от поддержки кандидатов на выборах в США из-за того, что и на Дональде Трампе, и на Камале Харрис стоит «российская печать», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов.

    Дональда Трампа американские СМИ уже давно нарекли «российским» из-за предполагаемых связей с Москвой. Более того, на протяжении почти 10 лет в США активно распространялись «небылицы» о влиянии России на Трампа, а Камалу Харрис «обещал поддержать» Путин, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что такая ситуация привела к тупику в информационном мейнстриме США, и вина за это лежит на самих американских СМИ. «Сами загнали себя в тупик», – написала она в своем Telegram-канале. Представитель российского МИД также высказала недоумение, почему в «демократическом обществе» СМИ «присягают на верность не действующему президенту, а кандидату».

    «Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» – задалась вопросом Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия «поддерживает» Камалу Харрис после «снятия» Джо Байдена с президентской гонки.

    Эта шутка ввела в замешательство Дональда Трампа, который был обижен такой реакцией Путина.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 10:54 • Новости дня
    RPG-игра «Сатурн» стала доступна бесплатно на ПК в VK Play

    Tекст: Александра Юдина

    Изометрическая RPG-игра «Сатурн» от студии Ninsar.Games доступна для бесплатного скачивания в VK Play. Игра с нелинейным сюжетом предлагает игрокам спасти мир от восставших машин. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

    RPG-игра «Сатурн» от российских разработчиков студии Ninsar.Games стала доступна для бесплатного скачивания на платформе VK Play.

    Сюжет игры разворачивается вокруг таинственного сигнала из космоса, который заставляет машины восстать против людей. Главный герой – российский инженер и физик Аким, которому предстоит разгадать тайну сигнала и предотвратить конец света. Игроки смогут путешествовать по спутникам Сатурна, решать проблемы мирным путем или сражаться с роботами.

    Как отметил CEO Ninsar.Games Егор Сечинский, в игре использованы современные инновации, спроецированные на 40 лет вперед.

    «Надеемся, что «Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах и игроков ждет уникальный игровой опыт. Релиз игры – это только начало, команда планирует поддерживать игру новым контентом до конца года», – указал он.

    Прохождение игры, действие которой происходит в 2062 году, займет в среднем восемь часов.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возможных покупок поддельных справок о диспансеризации для получения налоговых вычетов, потребовав усилить контроль в этой области.

    Путин во время выступления на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» подчеркнул важность поощрения граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает ТАСС. Он напомнил о введении с будущего года налоговых вычетов для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

    Однако президент выразил опасение по поводу возможного появления поддельных медицинских справок, дающих право на налоговый вычет, чтобы они не покупались «за три копейки».

    «Безусловно, нужно поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью. (...) Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», – отметил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад.

    Коментарии (3)
    Главное
    Кадыров: При атаке дрона на университет спецназа погибли украинские пленные
    Пентагон отреагировал на российские учения стратегических сил
    Китай отверг внешнее вмешательство в отношения с Россией
    Новый Mercedes решили оснастить китайским двигателем Geely
    Делимханов решил добиться отмены запрета хиджаба в школах Владимирской области
    Стало известно о всплеске рассылок фальшивых постановлений «от имени ФСБ»
    В Москве из-за аферы с займами более 100 человек лишились квартир

    Почему немецкий автопром закрывается

    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

    Перейти в раздел

    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

    Перейти в раздел

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия отвергла просроченные майданные технологии

    В Грузии перепроверят данные об итогах голосования на случайных участках в каждом избирательном округе. Накануне оппозиция требовала отменить результаты голосования и провести новые выборы. На этом фоне появились сведения о прибытии в страну обученных на Украине снайперов для возможных провокаций. Схожее 10 лет назад происходило на Украине, где расстрелы людей привели к революционному угару и госперевороту. Сможет ли Грузия противостоять майданным технологиям? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............