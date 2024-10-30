Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.