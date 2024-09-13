Госдеп разрешил журналистскую деятельность попавшим под санкции российским СМИ

Госдеп разрешил журналистскую деятельность в США попавшим под санкции российским СМИ

Tекст: Вера Басилая

В заявлении уточняется, что попавшие под санкции российские СМИ могут продолжать заниматься деятельностью в сфере медиа, не запрещенной санкциями США, передает РИА «Новости».

Вашингтон утверждает, что США «поддерживают» свободу слова и свободный поток информации.

Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.