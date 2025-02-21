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    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    13 комментариев
    21 февраля 2025, 14:47 • Новости дня

    Песков исключил промежуточные контакты Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Эту информацию он сообщил в ответ на вопрос о возможности таких контактов в беседе с ТАСС.

    Песков добавил, что стороны пока не продвинулись в вопросе определения места проведения предстоящего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос о том, существует ли прогресс по месту проведения, пресс-секретарь ответил кратко: «Не продвинулись».

    Ранее Песков сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Сам Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

    20 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских же политиков, имеющих отношение как к Демократической, так и к Республиканской партии, заявил миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась у политиков США, у Национального комитета Демократической партии и у некоторых республиканцев», – написал Маск в X.

    Он отметил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что получил лишь половину направленных средств.

    Ранее американский конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы слова и назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    В четверг глава оборонного комитета Рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    17 комментариев

    Коментарии (10)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

    Коментарии (13)
    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2025, 18:12 • Новости дня
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву

    Вэнс указал на превосходство России на Украине и призвал к миру

    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Вэнс заявил о значительном истощении европейских оружейных складов и индустриальной базы, передает РИА «Новости». По его словам, Россия обладает численным превосходством в силе и оружии на Украине, что останется неизменным вне зависимости от дальнейших западных поставок.

    В своем выступлении Вэнс подчеркнул, что президент США придерживается фактов, а не домыслов, и указал на то, что дальнейшая помощь Запада вряд ли изменит ситуацию на Украине. Критиков текущего подхода США он спросил, знают ли они о проблемах с промышленным потенциалом Европы.

    Вэнс призвал к началу мирных переговоров, подчеркивая необходимость стремления к миру в текущей обстановке.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Коментарии (9)
    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

    Уолтц: Интересы Москвы и Вашингтона совпали в стремлении к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования на Украине совпадают.

    Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о совпадении интересов России и Соединенных Штатов в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. По словам Уолтца, обе страны заинтересованы в прекращении конфликта, несмотря на существующие разногласия между Москвой и Киевом.

    «Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», – сказал Уолтц.

    Помощник президента США также подчеркнул значимость исторического телефонного разговора между российским и американским президентами, и мер по укреплению доверия после освобождения Марка Фогеля.

    Ранее Уолтц заявил, что все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    21 февраля 2025, 09:40 • Новости дня
    Вэнс велел Зеленскому благодарить США

    Вэнс заявил, что Зеленский и Украина обязаны существованием щедрости США

    Вэнс велел Зеленскому благодарить США
    @ Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Владимир Зеленский обязаны существованием щедрости США, он призвал их выразить благодарность вместо критики.

    По его словам, Зеленский и его страна обязаны своим существованием щедрости Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Вэнс отметил, что американская помощь была ключевой для Украины и Зеленского: «Так что пусть скажет спасибо».

    Он добавил, что если Зеленский не согласен с мнением Белого дома, то ему лучше обсудить это лично, вместо того чтобы критиковать его в СМИ Европы.

    Вэнс также подчеркнул, что подобные действия Зеленского являются оскорбительными и «глупыми» по отношению к США и их народу.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Минфин США анонсировал возможные изменения антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Bloomberg TV, что Вашингтон готов пересмотреть санкции против России в зависимости от хода переговоров. Он подтвердил возможность как смягчения, так и ужесточения санкций, подчеркивая, что все будет зависеть от результатов переговоров, передает ТАСС.

    На вопрос о том, рассматривается ли одновременно возможность смягчения или усиления санкций, Бессент уточнил, что это действительно так. «Думаю, это хорошее описание», – отметил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

    Министр также добавил, что США продолжают отслеживать ситуацию и готовы к гибкому подходу в зависимости от изменений в переговорном процессе.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

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    20 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    Белый дом призвал Европу активизироваться в поддержке Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц заявил о неприемлемости дальнейшего оказания военной помощи Украине за счет США, передает ТАСС.

    Американские налогоплательщики не должны продолжать нести бремя расходов на войну на Украине и оборону Европы, считает Белый дом. По словам Уолтца, США поддерживают обязательства по пятой статье Устава НАТО, однако пришло время для их европейских союзников взять на себя больше ответственности.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия, чтобы занять место за столом переговоров по Украине.

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    21 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Депутат ЕП: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Европарламента Мика Аалтола сообщил о требовании президента США Дональда Трампа к Европейскому союзу согласовать условия капитуляции Украины в течение трех недель.

    Сообщение о требовании Белого дома к ЕС передал Аалтола в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его словам, президент США дал три недели европейским лидерам на согласование условий капитуляции Украины.

    В противном случае США заявили о своем намерении «уйти из Европы». «У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», – добавил депутат.

    Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

    Трамп также обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов и назвал его «диктатором без выборов».

    Это вызвало на Западе восприятие Зеленского не как борца за демократию, а как узурпатора, жаждущего войны. Более того, в окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию.

    Коментарии (3)
    21 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Госсекретарь США указал на препятствия для сотрудничества с Россией

    Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине препятствует полноценному сотрудничеству.

    По его словам, сторонам удалось бы наладить взаимодействие в различных областях, однако конфликт на Украине остается серьезным фактором, затрудняющим это сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном возможно, и они могли бы работать над снижением рисков конфронтации.

    Тем не менее, пока продолжается конфликт на Украине, это остается основным препятствием на пути к более тесному взаимодействию между двумя странами.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    20 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    В Белом доме назвали переговоры России и США историческими

    Майк Уолтц назвал историческими переговоры России и США в Эр-Рияде

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии, следует из его заявления в Белом доме.

    На брифинге для журналистов в Белом доме Уолтц подчеркнул, что эти переговоры состоялись благодаря посредничеству Саудовской Аравии, и выразил глубокую признательность наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, передает ТАСС.

    «Мы впервые за многие годы встретились с россиянами и поговорили о пути к миру», – заявил Уолтц.

    Также Уолтц отметил успехи администрации президента Дональда Трампа за первый месяц его пребывания на посту, включая телефонные разговоры президента с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем, и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2025, 17:41 • Новости дня
    США применили методы «челночной дипломатии» для завершения конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтонская администрация применила методы «челночной дипломатии» для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о применении методов челночной дипломатии для урегулирования украинского конфликта. «Мы проводим консультации с нашими союзниками. Мы консультируемся с украинцами», – отметил он. По словам Уолтца, этот подход получил название «челночная дипломатия», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что в прошлом не удавалось собрать всех за столом переговоров одновременно. «Поэтому мы взаимодействуем с одной стороной, с другой стороной. Теперь под руководством президента США Дональда Трампа мы будем продвигаться в процессе урегулирования», – добавил Уолтц.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая администрация США стремится наладить мир с Россией через переговоры, в отличие от прежней администрации, возглавляемой Джо Байденом, которая демонстрировала воинственные настроения.

    Встреча представителей России и США в Эр-Рияде, как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, стала важным шагом к миру на Украине, и администрация США продолжает предпринимать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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