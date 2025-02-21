Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
Песков исключил промежуточные контакты Путина и Трампа
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.
Эту информацию он сообщил в ответ на вопрос о возможности таких контактов в беседе с ТАСС.
Песков добавил, что стороны пока не продвинулись в вопросе определения места проведения предстоящего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос о том, существует ли прогресс по месту проведения, пресс-секретарь ответил кратко: «Не продвинулись».
Ранее Песков сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Сам Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.