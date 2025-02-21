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    Зеленский продаст ресурсы Украины ради прощения Трампа
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко
    Агроном рассказал, как дачнику выбрать любимый цвет перца
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника» (фото)
    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище
    Трамп не увидел вины России в возникновении украинского конфликта
    Лавров обвинил Зеленского в лишении нуждающихся стран денег
    В Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    26 комментариев
    21 февраля 2025, 21:56 • Новости дня

    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище

    Посол России Келин рассказал, что Лондон предлагал ему просить убежище

    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Британии Андрей Келин рассказал о предложении от местных властей покинуть пост и запросить убежище, что он категорически отверг.

    «Тут мне тоже предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии, здесь и такие пробросы были», – отметил Келин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

    Келин уточнил, что такие предложения поступали к нему открыто. Он подчеркнул, что отказался от подобных пробросов и продолжает исполнять свои обязанности.

    Кроме того, посол отметил, что позиция Британии по украинскому конфликту остается неизменной. По его словам, британцы «очень сильно вложились в противостояние с Россией», и любое изменение позиции будет расценено как признание неправоты Лондона.

    Ранее Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    20 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских же политиков, имеющих отношение как к Демократической, так и к Республиканской партии, заявил миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась у политиков США, у Национального комитета Демократической партии и у некоторых республиканцев», – написал Маск в X.

    Он отметил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что получил лишь половину направленных средств.

    Ранее американский конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы слова и назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    В четверг глава оборонного комитета Рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

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    21 февраля 2025, 02:53 • Новости дня
    Опубликованы первые фото новых российских автомобилей Tenet

    Калужский губернатор Шапша опубликовал фото новых российских автомобилей Tenet

    Опубликованы первые фото новых российских автомобилей Tenet
    @ t.me/Shapsha_VV

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Появились фотографии автомашин под новым российским брендом Tenet, их разместил в Сети губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    В регионе готовится запуск производства, необходимо провести много работы и постепенно локализовать эти автомобили, пояснил Шапша в своем Telegram-канале.

    Ранее в Tenet сообщили, что первыми машинами, которые сойдут с калужского конвейера, станут кроссоверы, созданные на базе автомобилей Chery.

    В начале февраля ГК «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    21 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    В России ввели налог для владельцев бань и сараев с фундаментом

    Юрист Вепренцева сообщила о введении налога на бани и сараи с 2025 года

    В России ввели налог для владельцев бань и сараев с фундаментом
    @ Игорь Агеенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    С 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, включая бани, сараи и теплицы, обязаны будут платить налог, согласно новому закону, который вводит систематизацию учета недвижимости, рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

    По ее словам, с 1 января 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, таких как бани, сараи и теплицы, будут обязаны платить налог, передает РИА «Новости».

    Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и корректировать налоговую нагрузку на объекты, ранее не охваченные налогообложением.

    Вепренцева пояснила, что капитальные хозяйственные постройки классифицируются как недвижимость, так как они связаны с землей. Эти здания требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость служит базой для налогообложения. Ставка налога составит от 0,1% до 0,3%.

    Юрист отметила, что отсутствие регистрации не освобождает от налоговых обязательств, и ФНС может самостоятельно оценить объект.

    Исключение из налогооблагаемой базы возможно на правовом основании, таким как статус некапитального строения или наличие льгот.

    Вепренцева уточнила, что льготный режим предусмотрен для построек площадью до 50 кв. м, при условии выбора одного объекта для освобождения от налога. Льготы также распространяются на инвалидов, ветеранов боевых действий и другие указанные категории.

    Конструкции без фундамента, такие как легкие теплицы и навесы, не облагаются налогом. Тем не менее, некоторые владельцы могут столкнуться с регистрационными и налоговыми требованиями для ранее возведенных построек, теперь признанных недвижимостью.

    Напомним, в России изменились правила уплаты налогов и штрафов. С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.

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    21 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале хоккейного турнира
    Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале хоккейного турнира
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал победу своей команды в Турнире четырех наций, шутливо ответив на слова президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады.

    Финальная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Канады в овертайме.

    Трюдо опубликовал в социальных сетях шутливую запись, в которой заявил: «Вы не сможете захватить нашу страну – и вы не сможете захватить нашу игру»». Его комментарий был направлен на слова Трампа, который ранее заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, передает CBC.

    Капитан команды Канады Коннор Макдэвид забил победный гол на 8:18 овертайма, что вызвало бурные торжества среди канадцев. Главный тренер сборной Джон Купер отметил, что эта победа была не для команды, а для всей страны, и игроки понимали это.

    Со стороны США голами отметились Брэйди Ткачук и Джейк Сандерсон, а Коннор Хеллебайк совершил 24 сейва. Игра, привлекшая внимание спортивного мира Северной Америки, прошла на фоне обострившихся политических напряженностей между странами.

    Ранее канадская певица Шанталь Кревязюк изменила текст гимна страны перед хоккейным матчем в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США.

    Президент США заявил, что Канада могла бы избежать введенных торговых пошлин и получить военную защиту, если бы стала 51-м штатом США.

    Позже Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары, Оттава принимает новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком.

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    21 февраля 2025, 04:40 • Новости дня
    На маркетплейсах в России заметили товары с символикой ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких российских маркетплейсах заметили одежду с символами украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов.

    В продаже обнаружили спортивные костюмы с символикой главного управления разведки (ГУР), сил специальных операций (ССО) ВСУ и погранслужбы Украины, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.

    Сам военкор назвал появление подобных товаров безразличием со стороны российских брендов.

    Через некоторое время Безсонов добавил, что карточки этих товаров удалили.

    «Надеюсь, что в будущем подобных ошибок (девочка дизайнер недоглядела) не будет», – заключил он.

    Ранее суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крыма за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

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    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

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    21 февраля 2025, 08:49 • Новости дня
    Маск: Украинцы презирают Зеленского

    Илон Маск заявил о презрении украинцев к Зеленскому и объяснил отмену выборов на Украине

    Маск: Украинцы презирают Зеленского
    @ GEORGE NIKITIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, и обвинил его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти.

    В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск выразил сомнение в достоверности опросов, которые контролируются Зеленским и заявил, что если бы президент Украины действительно пользовался поддержкой народа, он бы не отменял выборы.

    Маск добавил, что Зеленский отменил выборы, поскольку опасается проигрыша. «Он знает, что проиграет с разгромным счетом», – отметил Маск.

    Кроме того, бизнесмен заявил, что президент США поступает правильно, игнорируя Зеленского и пытаясь решить вопрос мира независимо от того, что миллиардер назвал «гнусной, огромной машиной коррупции» в Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

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    21 февраля 2025, 11:17 • Новости дня
    Датский астронавт обвинил Илона Маска во лжи

    Датский астронавт Могенсен опроверг обвинения Маска в преднамеренном оставлении астронавтов на МКС

    Датский астронавт обвинил Илона Маска во лжи
    @ Kristian Tuxen Ladegaard B/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск заявил, что администрация Байдена намеренно оставила астронавтов на Международной космической станции для политических целей, но датский астронавт Андреас Могенсен опроверг это заявление, назвав его ложью, пишет The Guardian.

    Маск вступил в ожесточенную полемику с датским астронавтом Андреасом «Энди» Могенсеном, который раскритиковал заявление миллиардера о том, что бывший президент Джо Байден якобы оставил на Международной космической станции (МКС) двух американских астронавтов, пишет The Guardian.

    Маск заявил в эфире Fox News, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс якобы были оставлены на орбитальной станции по «политическим причинам»

    Могенсен, имеющий опыт полетов на МКС, в том числе на борту SpaceX Crew Dragon, охарактеризовал это заявление как «вранье». Он напомнил, что Маск сам часто критикует недостаточную честность средств массовой информации.

    В ответ Маск назвал Могенсена «полностью недееспособным» и утверждал, что SpaceX могла вернуть астронавтов несколько месяцев назад, но не предоставил никаких деталей по этому поводу.

    Первоначально Уилмор и Уильямс должны были вернуться на Землю после краткосрочной миссии на борту Boeing Starliner, но технические проблемы вынудили НАСА принять решение об их возврате на SpaceX Crew-9. Миссия Crew-9 стартовала в сентябре и отправила на станцию экипаж из двух человек вместо четырех. Возвращение астронавтов было перенесено с февраля на март из-за задержек SpaceX в подготовке следующей миссии Crew-10.

    Могенсен подчеркнул, что возвращение астронавтов вместе с Crew-9 было запланировано еще в сентябре прошлого года, и отметил, что Маск не отправлял никакой спасательной миссии, чтобы забрать их раньше. Он также выразил уважение к достижениям Маска и его компаниям, но подчеркнул, что факты остаются неизменными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости возвращения МКС с орбиты из-за низкой эффективности станции и предложил сосредоточиться на полетах на Марс.

    Между тем астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29».

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    21 февраля 2025, 16:56 • Новости дня
    Собянин: Возвращению Renault в Россию «вряд ли что-то светит»

    Собянин усомнился в перспективах возвращения Renault в Россию

    Собянин: Возвращению Renault в Россию «вряд ли что-то светит»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Компания Renault, возможно, не сможет вновь закрепиться на российском рынке. Как сообщает ТАСС, мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с журналистами выразил скептицизм относительно перспектив французского автопроизводителя. Это стало реакцией на слова исполнительного директора Renault Луки де Мео, который ранее сообщил о возможности возвращения компании в Россию.

    Собянин заявил, что хотя де Мео и допускает возвращение Renault, в реальности шансы компании на успешное возвращение остаются незначительными. «Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», – отметил мэр Москвы.

    Ранее Renault имела производственные площадки в Москве, однако после ухода с российского рынка возникли проблемы с восстановлением прежних позиций.

    Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

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    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    21 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США

    Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральные силы в США сделали госбюджет своей кормовой базой. В коррупционных схемах участвуют члены обеих партий. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп с помощью таких деятелей, как Илон Маск, запустил полную пересборку американского государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Маск обвинил демократов и республиканцев в коррупции при поддержке Украины.

    «Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

    «Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

    Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

    Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.

    Коментарии (4)
    21 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Автомобиль Aurus с главой Минсельхоза попал в аварию в центре Москвы
    Автомобиль Aurus с главой Минсельхоза попал в аварию в центре Москвы
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр сельского хозяйства России Оксана Лут не пострадала в результате столкновения ее автомобиля Aurus с Mercedes на улице Воздвиженка в центре Москвы и продолжает работу.

    Как передает ТАСС, в центре Москвы на улице Воздвиженка автомобиль Aurus, в котором находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут, столкнулся с автомобилем марки Mercedes. По словам представителя оперативных служб, Оксана Лут не получила травм и продолжила свою работу после произошедшего.

    Другие участники ДТП, включая водителей, также не пострадали.

    Сейчас правоохранительные органы ведут выяснение обстоятельств аварии. Улицу временно перекрывали для выяснения всех подробностей и оценки ущерба.

    В конце прошлого года служебный автомобиль мордовского министра культуры Светланы Баулиной попал в аварию на трассе М-5, в результате которой ее водитель Рясим Хайдарович погиб.

    Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области погибла замминистра туризма и промыслов региона Галина Галкина.

    До этого автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.

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    21 февраля 2025, 06:59 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о рисках с обменом старых долларов по всему миру

    В Госдуме предупредили о рисках при обмене старых долларов в банках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что владельцы старых долларов несут все риски, так как российские банки могут отказываться принимать купюры старого образца, особенно выпущенные до 2013 года.

    В интервью РИА «Новости», глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что российские власти и Центробанк не имеют полномочий влиять на решения банков о принятии старых долларов. Все риски, связанные с обменом таких купюр, ложатся на владельцев валюты.

    Ситуация с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, стала проблематичной с осени прошлого года. Туристам, в том числе российским, сталкивающимся с отказами в обмене в странах как ОАЭ и Турция, приходится искать способы конвертации валюты. В некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.

    Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев указывал на мировую проблему с приемом старых долларов, включая и Россию, где ряд банков также отказывает в обмене. Аксаков подчеркнул, что ограничения по обращению старых долларов исходят от их эмитента – США.

    Объясняя позицию российских властей, Аксаков заявил, что Россия устанавливает только обменные курсы, но не может регулировать правила обращения иностранной валюты. «Принимать или не принимать старые доллары – это право банков. Они могут отказаться от лицензии на работу с валютой», – добавил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил, что многие страны начали отказываться от приема старых долларов из-за появления обновленных банкнот с улучшенными системами защиты. Также сообщалось, что Госбанк Турции опроверг информацию о проблемах с обменом старых долларов у россиян, подчеркивая, что обмен возможен в обычном порядке.

    Коментарии (4)
    21 февраля 2025, 06:27 • Новости дня
    Российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области

    Российские военные зашли в село Пятихатки, ранее захваченное ВСУ в июне 2023 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска закрепились в селе Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

    Российские войска вошли в село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Это село было захвачено Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в июне 2023 года. Сейчас российские военные закрепились в населенном пункте.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия фронта на данном направлении сместилась. «Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», – заявил он в интервью.

    Село Пятихатки было основано в 1890 году и расположено в стратегически важной зоне в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области и ведут там активные боевые действия. Взятие Гуляйполя рассматривается как ключ к взлому обороны ВСУ у Запорожья. В Запорожской области бои также активизировались со стороны Вербового.

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