Посол России Келин рассказал, что Лондон предлагал ему просить убежище

Tекст: Дарья Григоренко

«Тут мне тоже предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии, здесь и такие пробросы были», – отметил Келин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Келин уточнил, что такие предложения поступали к нему открыто. Он подчеркнул, что отказался от подобных пробросов и продолжает исполнять свои обязанности.

Кроме того, посол отметил, что позиция Британии по украинскому конфликту остается неизменной. По его словам, британцы «очень сильно вложились в противостояние с Россией», и любое изменение позиции будет расценено как признание неправоты Лондона.

Ранее Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.