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Бывшее СИЗО «Кресты» в Петербурге решили преобразовать в общественное пространство
Группа «КВС» решила преобразовать бывшее СИЗО «Кресты» в гостиничный комплекс и музей
Исторический комплекс «Кресты» в Петербурге будет преобразован в общественное пространство с гостиничными номерами, ресторанами и музеем после приобретения группой компаний «КВС» на торгах.
Группа компаний «КВС» стала новым собственником исторического комплекса бывшего СИЗО № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, известного как «Кресты». После завершения преобразования, на территории комплекса разместятся гостиницы, рестораны и музей, рассказывающий о значимых событиях и людях, связанных с историей этого места, передает ТАСС.
Генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко отметил, что цель компании – сохранить историческую аутентичность комплекса. Девелоперская компания получила участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть этих строений входит в состав выявленного объекта культурного наследия.
Комплекс «Кресты» был завершен в 1892 году и включает более 20 строений, среди которых выделяются два пятиэтажных корпуса в форме креста и церковь святого Александра Невского. В разные времена здесь содержались такие знаменитые революционеры и политические деятели, как Александр Керенский и Лев Троцкий.
Торги прошли 21 февраля, и конечная цена лота составила 1,136 млрд рублей. Начальная стоимость составляла 1,052 млрд рублей. Новый тюремный комплекс был построен в Колпино под Петербургом, после чего «Кресты» перестали использоваться в качестве следственного изолятора.
5 декабря госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, включающий 3,9 га участков и здания площадью 41,2 тыс. кв. метров, начальная цена лота составляет 1,052 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее заявил, что здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Петербурге планируется выставить на аукцион до конца года.