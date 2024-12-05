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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    3 комментария
    5 декабря 2024, 13:35 • Новости дня

    СИЗО «Кресты» в Петербурге выставили на торги

    «ДомРФ» выставил на торги СИЗО «Кресты» в Петербурге за 1,052 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, включающий 3,9 га участков и здания площадью 41,2 тыс. кв. метров, начальная цена лота составляет 1,052 млрд рублей.

    Госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

    Комплекс включает участки общей площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тыс. кв. метров. Части из них относятся к выявленным объектам культурного наследия. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года, а торги состоятся 21 февраля. Начальная стоимость – 1,052 млрд рублей.

    Здание «Крестов» было построено в 1884–1889 годах на Арсенальной набережной. Первоначально его площадь составляла почти 44 тыс. квадратных метров. Однако несколько зданий, включая церковь Святого князя Александра Невского, которую передадут епархии, и общежитие были выведены из состава лота. Планируется, что после реставрации объект может стать многофункциональным центром.

    Тюрьма «Кресты» известна тем, что в разные годы в ней находились такие известные личности, как Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов и Иосиф Бродский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее заявил, что здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Петербурге планируется выставить на аукцион до конца года.

    4 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

    Российское дипведомство подчеркнуло, что это решение стало «беспрецедентным случаем», передает ТАСС.

    Причина аннулирования визы озвучена мальтийским председательством как «в силу не зависящих от них обстоятельств», сообщили в МИД России.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    4 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская Православная церковь в среду вновь подвергла критике президента страны Саломе Зурабишвили за ее призывы к школам поддержать протесты против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.

    «Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.

    В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    4 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг украинских нацистов
    Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг украинских нацистов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После произнесения националистического лозунга «Слава Украине» в США Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить звания народной артистки России, сообщили СМИ.

    Как пишет Shot, после выступления в спектакле «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе Лия Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов. По информации СМИ, поклонница вручила артистке цветы и поблагодарила «за Украину», на что Ахеджакова ответила: «Слава Украине», передает Lenta.ru.

    Эта фраза вызвала бурную реакцию в России. Общественники из движения «Сорок сороков» призвали признать Ахеджакову иноагентом и лишить звания народной артистки. По их мнению, такие заявления порочат звание народного артиста России. Они также отметили, что спектакль «Мой внук Вениамин» демонстрируется только за границей, где артистка делает политические заявления.

    Движение направило обращение в Минюст с требованием принять меры в отношении актрисы. В заявлении подчеркивается, что подобные действия недопустимы для представителя российской культурной элиты.

    В сентябре прошлого года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием. Позже Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

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    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    4 декабря 2024, 21:22 • Новости дня
    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

    N-TV: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться

    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Как пишет издание «Страна» со ссылкой на телеканал N-TV, в своем выступлении в Бундестаге Шольц отметил, что многие украинцы находятся в стране уже достаточно долго, и пришло время начать действовать.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев после прохождения языковых курсов и других программ начали искать работу.

    По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер рассказал, что Зеленский намерен создать украинское агентство в Германии и Польше, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Шольц подчеркнул, что это может поспособствовать совместному движению в данном направлении.

    Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта заявил, а также подчеркнул, что не допустит использования поставленного оружия против России. В понедельник он посетил Киев впервые за два с половиной года.

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    4 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Джорджеску пообещал остановить транзит украинского зерна и военную помощь Киеву

    Reuters: Кандидат в президенты Румынии Джорджеску пообещал прекратить военную помощь Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель первого тура выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску намерен запретить транзит украинского зерна и остановить военную помощь Украине, пишет агентство Reuters.

    В интервью Reuters Джорджеску заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он запретит экспорт украинского зерна через территорию Румынии. Он также отметил, что не намерен предоставлять новую военную помощь Украине.

    Кроме того, политик подчеркнул, что Румыния не обязана соблюдать обязательства по расходам на оборону, принятые в рамках НАТО. Он указал на необходимость первоочередного учета интересов Румынии, добавив, что считает европейское финансирование неэффективным.

    В понедельник сообщалось, что Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони.

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    4 декабря 2024, 19:39 • Новости дня
    Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного

    Кадыров сообщил об атаке дрона на Грозный, разрушена заправка и полицейский участок

    Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате атаки дрона на центр Грозного в среду пострадали люди и разрушены объекты инфраструктуры, включая автозаправку, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Инцидент произошел в среду, когда беспилотник ударил по центру города, вызвав разрушения, есть пострадавшие среди мирного населения, передает ТАСС.

    Во время прямой линии Кадыров отметил, что удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, что повлекло за собой значительные повреждения. «Пострадали мирные люди», – добавил он.

    Ранее в среду сообщалось, что беспилотник в Чечне якобы попытался нанести удар по казарме полка спецназа.

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    4 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада

    Генсек НАТО Марк Рютте признал продвижение России и призвал к усилению помощи Украине

    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия идет вперед по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что движение направлено в сторону Запада и требует увеличения поставок оружия Киеву.

    Россия продвигается по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что фронт «движется на Запад», и призвал страны альянса увеличить поставки оружия Киеву, чтобы поддержать украинские позиции.

    Генсек также сообщил, что новое командование НАТО в Висбадене, предназначенное для координации поставок оружия Украине, заработает до конца года. Первоначально планировалось, что это случится осенью, заменив формат «Рамштайн», в котором координацией занимались США.

    Марк Рютте выразил надежду, что страны НАТО смогут «поставить Украину в позицию силы, когда придет время для переговоров». Он подчеркнул необходимость усиления помощи в условиях продвигающегося на Запад фронта.

    Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене с января возьмет на себя координацию помощи альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить мирные переговоры с Россией до укрепления позиций Украины.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что 99% военной помощи Украине поступает от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддержку Киева.

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    4 декабря 2024, 18:11 • Новости дня
    Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ

    Пашинян сообщил о заморозке участия Армении в деятельности ОДКБ

    Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ
    @ IMAGO/Felix Zahn/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что страна считает себя вне организации.

    Пашинян заявил о том, что отношения между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешли в стадию, когда возврат к прежнему уровню сотрудничества становится все более труднодостижимым, сообщает ТАСС.

    По его словам, Ереван больше не участвует в обсуждении документов, принимаемых в рамках ОДКБ, и не накладывает вето на них. Пашинян подчеркнул, что Армения фактически считает себя вне ОДКБ и позволяет остальным странам – членам организации действовать по своему усмотрению.

    «Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», – отметил Пашинян в своем выступлении в парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе, а генеральный секретарь ОДКБ подтвердил, что Армения остается союзником организации.

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    5 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров впервые с начала СВО прибыл в страну Евросоюза

    Лавров прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ

    Лавров впервые с начала СВО прибыл в страну Евросоюза
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где состоится Совет министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ), сообщают информационные агентства. Это первый визит Лаврова в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине.

    Кроме того, в рамках визита на Мальту Лавров намерен провести несколько двусторонних встреч с коллегами, передает ТАСС.

    После визита на Мальту министр отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции, передает РИА «Новости».

    Маршрут самолета проходил над Турцией, а затем вдоль берегов Египта и Ливии. Полет занял чуть больше шести с половиной часов и прошел штатно.

    Напомним, в 2023 году Лавров посетил Северную Македонию, которая тогда председательствовала в ОБСЕ, эта страна входит в НАТО, но пока не вступила в ЕС. В 2022 году Польша, которая тогда была председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ. В январе 2022 года Лавров посещал Женеву, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    СМИД ОБСЕ является центральным директивным и руководящим органом организации и традиционно проходит в первую неделю декабря.

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    4 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Блинкен: Украина должна принять непростые решения по мобилизации
    Блинкен: Украина должна принять непростые решения по мобилизации
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность принятия Украиной решений по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину к укреплению мобилизационных усилий, подчеркивая важность присутствия на передовой для противодействия российским ВС, сообщает издание «Страна».

    На пресс-конференции в Брюсселе Блинкен отметил: «Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения».

    По его словам, даже при наличии финансов и боеприпасов важно обеспечить присутствие военных, которые смогут противостоять российским силам. Он подчеркнул необходимость принятия Киевом важных решений в условиях текущего конфликта.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    4 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    Журова объяснила неумение многих россиян плавать

    Депутат Журова объяснила необходимость введения госуслуги в виде обучения детей плаванию

    Журова объяснила неумение многих россиян плавать
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Раньше умение плавать было нормой, но сейчас многие россияне не могут даже держаться на воде и не имеют возможности с детства этому научиться, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя поручение президента региональным властям сделать обучение детей плаванию госуслугой.

    Президент России Владимир Путин дал властям регионов поручение рекомендательного характера о включении обучения детей плаванию в перечень государственных услуг. 

    «В летние периоды мы все чаще слышим о том, что дети в водоемах тонут. У них вообще нет никаких навыков плавания. И если раньше уметь плавать было своего рода естественной нормой, то сейчас многие не могут даже просто держаться на воде. Могу предположить, что молодое поколение уже почти не ездит в деревни, где можно было хотя бы на речке поучиться. Да и во многих детских лагерях отдыха, даже если они расположены на водоемах, в целях безопасности плавать детям запрещают. Мы должны вернуть плавание в естественную норму для каждого», – говорит Журова.

    Учить детей плаванию, по мнению собеседницы, лучше с самого маленького возраста – практически с рождения, чтобы к школе каждый ребенок умел держаться на воде. А взрослые должны плавать уверенно, отмечает депутат .

    «Плавать нужно научиться всего один раз, причем делается это быстро и легко. А когда умеешь, то уже никогда не забудешь, разучиться невозможно. Поэтому если в младенчестве ребенка плавать не научили, то надо учить с детского сада, школы», – считает олимпийская чемпионка. По ее мнению, такая программа не должна занимать много времени – школьной четверти на уроках физкультуры более чем достаточно, чтобы научить учащихся плавать. 

    «Здесь нет цели готовить из детей чемпионов по плаванию. Думаю, что научить детей вполне могли бы учителя физкультуры при наличии специальной аккредитации. Этим могут заняться и негосударственные школы плавания, привлеченные к реализации госуслуги, – там все-таки работают профессиональные спортсмены, которые лучше знают, как правильно массово и быстро обучить детей», – полагает собеседница.

    При этом, по ее словам, сейчас не в каждом маленьком населенном пункте есть бассейн. Поэтому там обучение детей плаванию придется проводить либо на природных водоемах в летний период, либо возить их на автобусах туда, где бассейны есть.

    Журова обращает внимание, что с появлением такой госуслуги появится необходимость строить бассейны с учетом количества жителей населенного пункта. При этом нужно рассчитать, чтобы они не пустовали. Необходимо предусмотреть и госсубсидии для бассейнов, чтобы они из-за небольшого количества посетителей не закрывались.

    В середине лета МЧС России сообщало о резком всплеске смертности на воде. Только за две недели июля погибли 86 детей. При этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала учить людей держаться на воде, информировать людей о том, где опасно купаться.

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    4 декабря 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания  Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.

    Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.

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    4 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Пашинян назвал проведение саммита ЕАЭС в Ереване нецелесообразным
    Пашинян назвал проведение саммита ЕАЭС в Ереване нецелесообразным
    @ Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нецелесообразности проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Ереване, так как не все члены совета желательны для Армении.

    Пашинян объявил в парламенте о своем решении не проводить заседание ЕАЭС в Ереване. Он подчеркнул, что считает проведение саммита в Армении нецелесообразным, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заседание совета пройдет в Петербурге 25 декабря. Пашинян будет председательствовать в ходе встречи.

    В мае председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам прошедшего саммита ЕАЭС сообщил, что следующий саммит ЕАЭС состоится в декабре текущего года в Петербурге.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван готов активно сотрудничать со всеми странами ЕАЭС в интересах дальнейшего развития выбранного направления экономического сотрудничества.

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