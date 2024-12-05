Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
СИЗО «Кресты» в Петербурге выставили на торги
«ДомРФ» выставил на торги СИЗО «Кресты» в Петербурге за 1,052 млрд рублей
Госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, включающий 3,9 га участков и здания площадью 41,2 тыс. кв. метров, начальная цена лота составляет 1,052 млрд рублей.
Госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».
Комплекс включает участки общей площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тыс. кв. метров. Части из них относятся к выявленным объектам культурного наследия. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года, а торги состоятся 21 февраля. Начальная стоимость – 1,052 млрд рублей.
Здание «Крестов» было построено в 1884–1889 годах на Арсенальной набережной. Первоначально его площадь составляла почти 44 тыс. квадратных метров. Однако несколько зданий, включая церковь Святого князя Александра Невского, которую передадут епархии, и общежитие были выведены из состава лота. Планируется, что после реставрации объект может стать многофункциональным центром.
Тюрьма «Кресты» известна тем, что в разные годы в ней находились такие известные личности, как Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов и Иосиф Бродский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее заявил, что здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Петербурге планируется выставить на аукцион до конца года.