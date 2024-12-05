СИЗО «Кресты» в Петербурге выставили на торги

Журова объяснила неумение многих россиян плавать

Депутат Журова объяснила необходимость введения госуслуги в виде обучения детей плаванию

Tекст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин дал властям регионов поручение рекомендательного характера о включении обучения детей плаванию в перечень государственных услуг.



«В летние периоды мы все чаще слышим о том, что дети в водоемах тонут. У них вообще нет никаких навыков плавания. И если раньше уметь плавать было своего рода естественной нормой, то сейчас многие не могут даже просто держаться на воде. Могу предположить, что молодое поколение уже почти не ездит в деревни, где можно было хотя бы на речке поучиться. Да и во многих детских лагерях отдыха, даже если они расположены на водоемах, в целях безопасности плавать детям запрещают. Мы должны вернуть плавание в естественную норму для каждого», – говорит Журова.

Учить детей плаванию, по мнению собеседницы, лучше с самого маленького возраста – практически с рождения, чтобы к школе каждый ребенок умел держаться на воде. А взрослые должны плавать уверенно, отмечает депутат .

«Плавать нужно научиться всего один раз, причем делается это быстро и легко. А когда умеешь, то уже никогда не забудешь, разучиться невозможно. Поэтому если в младенчестве ребенка плавать не научили, то надо учить с детского сада, школы», – считает олимпийская чемпионка. По ее мнению, такая программа не должна занимать много времени – школьной четверти на уроках физкультуры более чем достаточно, чтобы научить учащихся плавать.



«Здесь нет цели готовить из детей чемпионов по плаванию. Думаю, что научить детей вполне могли бы учителя физкультуры при наличии специальной аккредитации. Этим могут заняться и негосударственные школы плавания, привлеченные к реализации госуслуги, – там все-таки работают профессиональные спортсмены, которые лучше знают, как правильно массово и быстро обучить детей», – полагает собеседница.

При этом, по ее словам, сейчас не в каждом маленьком населенном пункте есть бассейн. Поэтому там обучение детей плаванию придется проводить либо на природных водоемах в летний период, либо возить их на автобусах туда, где бассейны есть.

Журова обращает внимание, что с появлением такой госуслуги появится необходимость строить бассейны с учетом количества жителей населенного пункта. При этом нужно рассчитать, чтобы они не пустовали. Необходимо предусмотреть и госсубсидии для бассейнов, чтобы они из-за небольшого количества посетителей не закрывались.

В середине лета МЧС России сообщало о резком всплеске смертности на воде. Только за две недели июля погибли 86 детей. При этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала учить людей держаться на воде, информировать людей о том, где опасно купаться.