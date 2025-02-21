Tекст: Александра Юдина

Сообщение о требовании Белого дома к ЕС передал Аалтола в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

По его словам, президент США дал три недели европейским лидерам на согласование условий капитуляции Украины.

В противном случае США заявили о своем намерении «уйти из Европы». «У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», – добавил депутат.

Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

Трамп также обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов и назвал его «диктатором без выборов».

Это вызвало на Западе восприятие Зеленского не как борца за демократию, а как узурпатора, жаждущего войны. Более того, в окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию.