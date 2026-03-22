Tекст: Ольга Иванова

Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». В интервью YouTube-каналу Patriota он заявил, что европейские страны, в первую очередь Германия, рискуют столкнуться с финансовым банкротством из-за продолжающихся расходов на поддержку Киева.

Орбан отметил: «Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас».

По мнению венгерского премьера, представители Германии ошибаются, полагая, что Европа сможет дольше поддерживать Украину финансово, чем Россия – продолжать участие в конфликте. Орбан подчеркнул, что, по его оценке, такая стратегия приведет к тяжелым экономическим последствиям для всего европейского региона.

