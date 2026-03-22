Слуцкий предложил ужесточить правила безопасности для массовых мероприятий

Tекст: Ольга Иванова

О необходимости введения единых правил безопасности для массовых мероприятий в России заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что государство должно установить четкие стандарты, а ЛДПР настаивает на наведении порядка в этой сфере, предлагая усилить роль Росгвардии, повысить требования к охранным организациям и разграничить уровни защиты объектов.

Слуцкий считает, что основная причина угрозы безопасности кроется в миграционной политике. По его словам, чтобы жить без страха, необходимо не только реагировать на угрозы, но и предупреждать их, а также контролировать тех, кто въезжает в страну. Политик отметил, что нападавшие в «Крокусе» не говорили по-русски, находились в стране нелегально и имели криминальное прошлое.

Лидер ЛДПР выступил за ужесточение миграционного контроля, подчеркнув, что безопасность граждан важнее экономических выгод. Он также заявил о необходимости максимально жестких мер в отношении террористов и вновь предложил восстановить смертную казнь для подобных преступников, уверяя, что только так можно предотвратить повторение трагедии.

В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» Леонид Слуцкий возложил цветы к мемориалу у стен бывшего концертного зала в Красногорске и почтил память погибших минутой молчания.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагал рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что позиция Владимира Путина по мораторию остается неизменной.



