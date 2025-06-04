Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Кремль заявил о неизменности позиции Путина по смертной казни
Песков заявил, что позиция Путина по мораторию на смертную казнь неизменна
Позиция Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь остается последовательной и не менялась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Позиция президента России по мораторию на смертную казнь остается прежней, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил: «Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции [президента] на этот счет».
Песков сделал такое заявление в ответ на вопрос о возможной отмене моратория, подчеркнув, что позиция президента в этом вопросе остается последовательной.
В конце 2024 года Владимир Путин сообщил, что власти России не вводят смертную казнь, несмотря на проведение специальной военной операции и соответствующие призывы ряда граждан и политиков. Он также добавил, что государство принимает меры по повышению гуманности системы правосудия.
Ранее глава комитета Совфеда Андрей Клишас выступил против возврата смертной казни и указал на значимость решений Конституционного суда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается в Кремле.
Эксперты отметили, что возвращение смертной казни не приведет к снижению уровня преступности.