Кремль заявил о неизменности позиции Путина по смертной казни

Песков заявил, что позиция Путина по мораторию на смертную казнь неизменна

Tекст: Вера Басилая

Позиция президента России по мораторию на смертную казнь остается прежней, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил: «Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции [президента] на этот счет».

Песков сделал такое заявление в ответ на вопрос о возможной отмене моратория, подчеркнув, что позиция президента в этом вопросе остается последовательной.

В конце 2024 года Владимир Путин сообщил, что власти России не вводят смертную казнь, несмотря на проведение специальной военной операции и соответствующие призывы ряда граждан и политиков. Он также добавил, что государство принимает меры по повышению гуманности системы правосудия.

Ранее глава комитета Совфеда Андрей Клишас выступил против возврата смертной казни и указал на значимость решений Конституционного суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается в Кремле.

Эксперты отметили, что возвращение смертной казни не приведет к снижению уровня преступности.