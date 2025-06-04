Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.28 комментариев
Клишас подверг критике обращение Миронова о возврате смертной казни
Глава комитета Совфеда Андрей Клишас резко высказался по поводу инициативы лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова о возврате смертной казни, подчеркнув роль Конституционного суда.
В своем Telegram-канале он указал, что для подобных предложений необходимо обладать «особым политическим даром» и подчеркнул, что такие инициативы фактически призывают главу государства игнорировать решения Конституционного суда.
Сенатор пояснил, что президент России выступает гарантом Конституции, прав и свобод граждан страны.
Клишас напомнил, что согласно основному закону, глава государства обязан принимать меры для поддержания суверенитета, независимости, целостности страны, а также гражданского мира и согласия, обеспечивая согласованную работу всех органов публичной власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов и маньяков. Недавние опросы общественного мнения говорят о том, что каждый второй россиянин выступает за отмену моратория на смертную казнь. При этом, согласно ВЦИОМ, одобряют деятельность судебной системы всего лишь 36,8% граждан.
В Кремле заявили об отсутствии обсуждения возвращения смертной казни.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что смертная казнь не победит преступность.