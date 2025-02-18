Запасы газа в Европе снизились до 44%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 44,05%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 44,05%, передает ТАСС. С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали около 60 млрд куб. м газа, что значительно превышает объемы закачки перед осенне-зимним периодом. В феврале темпы отбора газа стали рекордными за последние четыре года и составили 646 млн куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), общий объем газа в хранилищах составляет 48,9 млрд куб. м, что является шестым максимальным показателем для начала февраля за всю историю наблюдений. Однако текущий уровень на 9,48 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет на эту дату.

В прошлом году к концу отопительного сезона запасы газа в хранилищах достигли 58,44%, что стало рекордом. Нынешние показатели значительно ниже и уступают уровням завершения сезонов 2013–2014 годов, 2019–2020 и 2022–2023 годов. Тем не менее поступления сжиженного природного газа в феврале находятся на рекордном уровне, при этом мощности регазификации загружены на 46% от максимума.

Кроме того, сообщается, что первая половина текущей недели будет прохладной, но ожидается потепление к выходным. Ветрогенерация в выработке электроэнергии в январе составила 21%, а в феврале снизилась до 12%. Средняя цена закупки газа в феврале достигла 577 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в декабре заплатила за российский газ рекордную сумму за два года, ЕС в декабре поставил новый рекорд по закупкам российского газа, а газовые хранилища Европы опустели до рекордных 47%.