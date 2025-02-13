Газовые хранилища Европы опустели до рекордных 47%

Запасы газа в хранилищах Европы снизились до 47% при рекордном отборе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились почти до 47%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа в феврале стал рекордным за последние четыре года, но несмотря на это, объемы газа в хранилищах остаются четвертыми по величине за всю историю для начала февраля.

С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 56 млрд кубометров газа, что уже значительно превышает объем закачки в хранилища на осенне-зимний период. 11 февраля отбор газа из хранилищ ЕС составил 735 млн кубометров, а закачка – всего 21 млн куб. м.

Хотя хранилища испытывают высокие темпы расхода запасов, общий объем топлива в начале февраля остается четвертым максимальным за весь период наблюдений – 52,4 млрд кубометров газа, что подчеркивает стабильность запасов в условиях активного расхода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны задумались о введении потолка цен на газ, чтобы стабилизировать рынок. Газета также сообщала, что заполнение газохранилищ ЕС летом может привести к убыткам в миллиарды евро. Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, что вызывает беспокойство среди стран ЕС.