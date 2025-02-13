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Газовые хранилища Европы опустели до рекордных 47%
Запасы газа в хранилищах Европы снизились до 47% при рекордном отборе
Запасы газа в подземных хранилищах Европы сократились до 47%, при этом отбор в феврале стал рекордным за четыре года, что свидетельствует о высоком расходе топлива в зимний период.
Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились почти до 47%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор газа в феврале стал рекордным за последние четыре года, но несмотря на это, объемы газа в хранилищах остаются четвертыми по величине за всю историю для начала февраля.
С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 56 млрд кубометров газа, что уже значительно превышает объем закачки в хранилища на осенне-зимний период. 11 февраля отбор газа из хранилищ ЕС составил 735 млн кубометров, а закачка – всего 21 млн куб. м.
Хотя хранилища испытывают высокие темпы расхода запасов, общий объем топлива в начале февраля остается четвертым максимальным за весь период наблюдений – 52,4 млрд кубометров газа, что подчеркивает стабильность запасов в условиях активного расхода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны задумались о введении потолка цен на газ, чтобы стабилизировать рынок. Газета также сообщала, что заполнение газохранилищ ЕС летом может привести к убыткам в миллиарды евро. Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, что вызывает беспокойство среди стран ЕС.