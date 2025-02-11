Bloomberg: Заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками в миллиарды евро

Bloomberg: Высокие цены на газ могут принести ЕС убытки до 3 млрд евро при летнем заполнении ПГХ

Tекст: Вера Басилая

Агентство передает, что высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к убыткам до 3 млрд евро, когда начнется заполнение подземных газохранилищ летом. Европейские власти обеспокоены скоростью заполнения хранилищ к следующей зиме, хотя дефицит газа в регионе пока не прогнозируется, передает ТАСС.

Запасы газа в Европе снизились до уровня ниже 48,5%, а отбор в феврале достиг рекордных показателей за последние четыре года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это связано с ростом спроса на фоне холодной погоды в феврале, что привело к максимуму цен на газ за последние два года.

Bloomberg отмечает, что разница между фьючерсными ценами на лето и зиму в январе стала самой высокой за три года.

«Это [разница в цене] соответствует потерям в 3 млрд евро при закупке летом и продаже зимой», – пишет агентство. Потенциальные убытки могут коснуться таких компаний, как Vitol Group, Shell Plc и RWE.

Национальные правительства ЕС имеют полномочия стимулировать закупки газа, что может вызвать колебания цен и конкуренцию между странами. В Италии предложено начать закачку газа раньше, а в Германии обсуждаются субсидии на эти цели.

Между тем, стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.