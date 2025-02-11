Bloomberg: Заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками в миллиарды евро

  • Новость часаНа Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
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    Зеленский недаром испугался молитв
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    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    Российские войска продвинулись в Харьковской области
    США обсудят с союзниками в Европе «силы сдерживания» для мира на Украине
    Запасы золота в банках России сократились вдвое
    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    8 комментариев
    11 февраля 2025, 10:38 • Новости дня

    Bloomberg: Заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками в миллиарды евро

    Bloomberg: Высокие цены на газ могут принести ЕС убытки до 3 млрд евро при летнем заполнении ПГХ

    Tекст: Вера Басилая

    Заполнение подземных газохранилищ в Евросоюзе предстоящим летом может обернуться убытками до 3 млрд евро из-за высоких цен на газ и конкуренции с азиатскими странами, сообщает Bloomberg.

    Агентство передает, что высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к убыткам до 3 млрд евро, когда начнется заполнение подземных газохранилищ летом. Европейские власти обеспокоены скоростью заполнения хранилищ к следующей зиме, хотя дефицит газа в регионе пока не прогнозируется, передает ТАСС.

    Запасы газа в Европе снизились до уровня ниже 48,5%, а отбор в феврале достиг рекордных показателей за последние четыре года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это связано с ростом спроса на фоне холодной погоды в феврале, что привело к максимуму цен на газ за последние два года.

    Bloomberg отмечает, что разница между фьючерсными ценами на лето и зиму в январе стала самой высокой за три года.

    «Это [разница в цене] соответствует потерям в 3 млрд евро при закупке летом и продаже зимой», – пишет агентство. Потенциальные убытки могут коснуться таких компаний, как Vitol Group, Shell Plc и RWE.

    Национальные правительства ЕС имеют полномочия стимулировать закупки газа, что может вызвать колебания цен и конкуренцию между странами. В Италии предложено начать закачку газа раньше, а в Германии обсуждаются субсидии на эти цели.

    Между тем, стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать суда по «новым законам»

    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 12:47 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня

    Цены на газ в Европе выросли до максимума с февраля 2023 года из-за холода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фьючерсные цены на природный газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года, увеличившись на фоне забора газа из хранилищ из-за холодной погоды и снижения запасов в подземных газохранилищах.

    Цены на фьючерсные контракты на природный газ в Европе достигли рекордного уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. С начала недели стоимость выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час. Рост цен наблюдается уже четыре недели подряд.

    Основной причиной увеличения цен стало похолодание в северо-восточных регионах Европы, что вызвало повышенный спрос на газ и, как следствие, активный забор газа из хранилищ. По данным Bloomberg, запасы газа в подземных газохранилищах Европы сократились до минимума для этого времени года со времен энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году в феврале запасы составляли 67%, тогда как в текущем году они упали до 49%.

    Аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен заявил: «Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель. Мы видим рост цен на фьючерсы не только на месяц вперед, но и на 2026–2027 годы».

    Помимо погодных условий трейдеры внимательно следят за решениями президента США, который угрожал ввести импортные пошлины на товары из Европы. Возможный ответ ЕС может затронуть поставки американского сжиженного природного газа, что также влияет на рыночные ожидания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе в начале февраля 2025 года упали ниже 52%, а затем снизились до отметки менее 50% на фоне холодов, при этом цена на газ в регионе превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    9 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент

    Politico: Европейские правые лидеры в Мадриде заявили о планах «отвоевать» континент

    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    На конференции в Мадриде европейские правые лидеры объявили о намерении «восстановить» континент, вдохновляясь политикой президента США Дональда Трампа и выступая против миграции и зеленой политики, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, лидеры правых движения Европы собрались в Мадриде, чтобы продемонстрировать единство и силу после переизбрания Трампа. На первом съезде партии Patriots for Europe, третьей по величине политической силы в ЕС, обсуждались такие вопросы, как отмена зеленой политики, борьба с исламом и миграцией, а также противостояние Брюсселю.

    На мероприятии лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «торнадо Трамп» изменил мир, и настало время консервативных правительств в Европе. Марин Ле Пен из Франции отметила, что с момента инаугурации Трампа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

    Среди участников конференции были также Герт Вилдерс из Нидерландов, Маттео Сальвини из Италии и Андрей Бабиш из Чехии. Они обратили внимание на проблемы, связанные с миграцией и энергополитикой ЕС. «Зеленый курс мертв», – заявил Бабиш, обвиняя Брюссель в экономическом крахе.

    Лидеры подчеркнули необходимость объединения консервативных сил в Европе для противостояния либеральным и социалистическим партиям. Марин Ле Пен выразила надежду на сотрудничество с Европейской народной партией для изменения нынешнего экономического курса.

    На закрытом ужине перед конференцией правые политики встретились с президентом Фонда Heritage Foundation Кевином Робертсом, подтверждая связи с американским консервативным движением.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

    В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
    @ IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.

    Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

    Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

    ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    10 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались от второго гранта ЕС в 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

    Речан заявил, что грант ЕС помог бы региону избавиться от шантажа и энергетической нестабильности в среднесрочной перспективе. Однако Тирасполь принял решение отказаться от 60 млн евро на закупку газа, передает ТАСС.

    По его словам, Венгерская энергетическая компания MET Gas and Energy Marketing AG продолжит поставки газа в Приднестровье после 10 февраля, когда будет исчерпан предыдущий грант Евросоюза. Это продолжение поставок будет осуществляться на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики должны повысить тарифы на энергоресурсы для получения европейского гранта в 60 млн евро.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.

    До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева «не очень положительный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

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    10 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились

    Запасы газа в хранилищах Германии снизились до 49%, во Франции – до 30%

    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии снизились ниже 50%, а во Франции упали до 30%, что свидетельствует о значительном расходовании топлива в обоих странах.

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии, крупнейшей в Европе по мощностям хранения, по данным на 8 февраля составили 49,22%, что эквивалентно около 12 млрд кубометров газа. Во Франции ситуация оказалась еще более критичной – хранилища заполнены на 30%, что составляет менее 4 млрд кубометров, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что и другие страны Европы активно используют накопленное топливо. В Австрии и Италии запасы составляют около 59%, в Нидерландах – 33,7%. Словакия и Венгрия также находятся в пределах 50-60% заполненности своих хранилищ.

    Наибольшая заполненность наблюдается в Португалии, где хранилища практически полные. Также высокие показатели отмечены в Швеции (88,05%) и Испании (69,48%). Польша поддерживает запасы на уровне 62,73%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение транзита газа через Украину может снизить запасы газа в Евросоюзе до 30%, запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии уже упали ниже 60%, а в Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита.

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    8 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

    Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

    Tекст: Максим Попов

    Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

    По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

    До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

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    8 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Посол в Австрии оценил перспективу поставок российского газа в Европу

    Посол Любинский допустил возможные масштабных переговоры с Европой по газу

    Tекст: Вера Басилая

    Возобновление переговоров о поставках российского газа в Европу будет связано с масштабными соглашениями, в которых Австрия может играть лишь второстепенную роль, что связано с утратой ее влияния, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

    Любинский подчеркнул, что Вена, как ключевой газовый хаб, утратила свое влияние из-за собственных решений, и теперь австрийцам придется справляться с последствиями самостоятельно. Он добавил, что Россия не проявляет инициативы для восстановления прежних контактов, так как диалог был разорван не по ее вине. В случае, если Австрия в будущем проявит заинтересованность, Москва будет исходить из текущих условий, но пока оснований для односторонних шагов не усматривается, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу возобновятся, то они будут масштабными, и Австрии достанется там «второстепенная роль».

    В январе 2023 года австрийская компания OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа, требуя компенсацию убытков от «Газпром экспорта» из-за непредсказуемых поставок. Согласно контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, OMV претендовала на возмещение ущерба. Поставки российского газа прекратились после решения Стокгольмского арбитража, по которому OMV присудили 230 млн евро за недопоставки газа по германскому контракту, а компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к невыполнению платежных обязательств.

    Ранее австрийская компания OMV заявила, что выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Также сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    11 февраля 2025, 05:42 • Новости дня
    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики

    Глава МИД Сербии Джурич назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия намерена завершить к концу 2026 года все необходимые реформы для вступления в ЕС, которое является приоритетом ее внешней политики, заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

    На саммите «друзей Западных Балкан» в Риме он встретился с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, передает РИА «Новости».

    «Подчеркнув, что членство в ЕС остается стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Кроме того, на полях саммита в Риме Джурич обсудил с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас путь евроинтеграции Сербии.

    Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении до 2026 года добиться соответствия страны критериям ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС. В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»

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    10 февраля 2025, 02:28 • Новости дня
    Россия обвинила Украину и Молдавию в газовом кризисе Приднестровья

    Замглавы МИД Галузин обвинил Украину и Молдову в газовом кризисе Приднестровья из-за транзита и долга

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.

    Ответственность за газовый кризис в Приднестровье полностью лежит на Украине и Молдове, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

    По его словам, кризис был вызван решением украинского режима о прекращении транзита газа через страну начиная с января 2025 года. Кроме того, Кишинев отказался признать долг за многолетние поставки газа. Галузин подчеркнул: «Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее».

    При этом Галузин назвал указанные действия основными факторами, приведшими к энергетическим проблемам в Приднестровье. Он обратил внимание на то, что возникшие затруднения могли бы быть предотвращены, если бы обе стороны предприняли более ответственные шаги.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

    Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.

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    10 февраля 2025, 18:25 • Новости дня
    В ЕК заявили о роли Евросоюза в переговорах по Украине

    ЕК считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Еврокомиссии считают важным участие Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

    Это заявление она сделала в ответ на вопросы журналистов о возможных переговорах между США и Россией, сообщает ТАСС.

    Хиппер подчеркнула: «Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Она также отказалась комментировать вопрос о том, информировал ли президент США ЕС о телефонных переговорах с Москвой, отметив: «У меня нет комментариев на эту тему».

    Ранее новый глава Белого дома заявил, что провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение конфликта на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

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