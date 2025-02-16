Напавший с ножом в Австрии сириец оказался связан с ИГ

Tекст: Ольга Иванова

Сириец, который в субботу совершил нападение с ножом в Австрии, был радикалом и имел связи с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*», сообщает РИА «Новости». Глава полиции города Филлах Михаэла Кольвайс отметила, что в квартире подозреваемого были найдены доказательства его исламистских и радикальных взглядов. Она подчеркнула: «В квартире подозреваемого мы нашли однозначные доказательства исламистского и радикального образа мыслей, поэтому сегодня мы говорим об исламистской атаке, связанной с ИГ».

На пресс-конференции, организованной федеральными и региональными властями, Кольвайс также заявила, что в квартире подозреваемого были обнаружены знамена ИГ, однако оружия или других опасных предметов найдено не было. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале министерства внутренних дел Австрии.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер предположил, что сириец мог попасть под влияние радикалов через интернет. Он выразил соболезнования семьям погибшего 14-летнего подростка и пострадавших, среди которых четверо австрийцев и один гражданин Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в австрийском городе Филлах гражданин Сирии совершил нападение с ножом, убив 14-летнего подростка и ранив еще четырех человек.