  • Новость часаReuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине
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    Зеленский начал запугивать Запад Чернобылем
    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала
    Шольц объявил о планах уйти из политики
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    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    Песков отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС
    Песков: Россия не заинтересована в возвращении в G7
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    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые и военную защиту
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    20 комментариев
    14 февраля 2025, 17:42 • Новости дня

    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье

    Мирошник: ВСУ разграбили приграничную зону в Курской области

    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе боевых действий в курском приграничье занимались грабежами и мародерством, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Повальное мародерство. Практически все населенные пункты, куда заходили украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению», – цитирует Мирошника ТАСС.

    Он пояснил, что они ВСУ крали транспорт, стиральные машины, унитазы, бытовую технику, белье и даже постельное белье. «Это все грабилось в огромных объемах», – заключил он.

    Также посол отметил, что киевский режим бьет по мирным объектам, не представляющим угрозы.

    13 февраля 2025, 20:41 • Новости дня
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО

    Рютте: НАТО обещало Украине членство, но не обговаривало сроки

    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине будущее членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они определенно закончатся вступлением Украины в НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

    Он пояснил, что таких согласований не было, также не было подобных обещаний как части мирной сделки после окончания конфликта с Россией. По словам генсека, существуют разные способы дать гарантии безопасности для киевского режима, помимо участия в НАТО.

    Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

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    14 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление Владимира Зеленского дистанционно выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты, угрожая отменой его обращения, сообщили на радиостанции RFI.

    Отмечается, что стремление Зеленского выступить на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе вызвало протесты среди участников, передает ТАСС.

    Несмотря на отсутствие приглашения для физического участия, Зеленский получил возможность выступить в онлайн-формате. Это решение было воспринято неоднозначно, и некоторые делегаты выразили свое недовольство, подчеркивая, что даже дистанционное обращение непринятно.

    Протесты против участия Зеленского в саммите поддержала, среди прочих стран, Ангола. Президент Анголы Жоау Лоуренсу, который вскоре займет должность председателя Африканского союза, высказал сомнения в допустимости такого выступления.

    Один из дипломатов, слова которого приводит радиостанция, выразил мнение, что начинать новый мандат с выступления Зеленского было бы нецелесообразно.

    Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке, включая Гамбию и Того. Директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    14 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.

    Хегсет заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что США не позволят Европе превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка» (turn Uncle Sam into Uncle Sucker) и стать «простаком» для Америки в вопросах обороны, подчеркнув, что Европа должна нести основную ответственность за защиту своего континента, сообщает Reuters.

    Ранее Хегсет, назначенный главой Пентагона 24 января, вызвал волну критики в Европе, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией американсклого президента как решение для конфликта.

    Европейские критики полагают, что эти заявления ослабляют позиции США в переговорах с Россией, предоставляя преимущество президенту РФ Владимиру Путину.

    Хегсет пояснил свои слова, подчеркнув, что они отражают реальное положение на поле боя. Впрочем, он оставил возможность для американских уступок в ходе переговоров, включая поставки Украине и численность войск в Европе, отметив, что обсуждение будущего финансирования возможно.

    Президенты России и США провели переговоры, после чего американские чиновники получили указание начать переговоры о завершении конфликта. Это вызвало обеспокоенность как в Киеве, так и среди европейских союзников в НАТО, которые опасаются, что Белый дом может заключить соглашение без их участия.

    Европейские чиновники выразили опасения по поводу односторонних действий США, заявив, что любое соглашение невозможно реализовать без участия Европы и Украины. «Любая быстрая сделка – грязная сделка», – заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Новый глава Пентагона также подчеркнул, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной. Говоря о переговорах по Украине он подчеркнул, что речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира.

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    14 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    @ Arne Immanuel Bansch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские лидеры выступили против мирного плана Вашингтона по Украине, который предполагает уступки президенту Владимиру Путину, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение ее из переговоров.

    Европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины, в который входят уступки России, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение Киева из переговорного процесса, передает Politico.

    Евросоюз и Великобритания осудили эти предложения, назвав их «умиротворением», которое, по их мнению, никогда не срабатывало.

    «Любая сделка за нашими спинами не будет работать. Нужны европейцы, нужна Украина», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что европейская поддержка продолжится, даже если Украина будет исключена из переговоров.

    Британский парламентарий Дэвид Рид также отметил, что «умиротворение не работает» и что война должна закончиться на условиях Украины.

    Великобритания поддержала позицию, согласно которой Украина должна оставаться на пути к членству в НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что «переговоры не могут вестись без участия Украины».

    В то же время Венгрия в лице Виктора Орбана раскритиковала позицию Брюсселя, назвав поддержку Украины «неприемлемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка». Она также писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

    Между тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.

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    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

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    14 февраля 2025, 02:06 • Новости дня
    Келлог: Украине необязательно официально признавать потерю территорий
    Келлог: Украине необязательно официально признавать потерю территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать соглашение о потере территорий Киевом, однако признавать его будет не обязательно.

    Как отметил Келлог в интервью телеканалу Fox Business, урегулирование кризиса на Украине может предусматривать соглашение, связанное с потенциальной потерей территорий Киевом, передает ТАСС.

    «Я думаю, что министр обороны Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым. Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий», – сказал он. При этом подчеркнул, что такой шаг необязательно должен быть признан официально.

    Келлог привел исторический пример, объяснив свой взгляд на ситуацию. «Мы не признали этого в случае стран Балтии. Существовала доктрина Уэллса. Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала рациональные предложения по урегулированию конфликта на Украине.

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    14 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины

    Политолог Ткаченко: Аналогия с непризнанием США Прибалтики в составе СССР неприменима к Донбассу и Крыму

    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заключение соглашения о потере территорий Украиной по аналогии с декларацией Самнера Уэллеса по Прибалтике выглядит сомнительно. Нынешняя ситуация отличается от того, что было в 1940 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Западу необязательно официально признавать утраченные Киевом территории.

    «Декларация Самнера Уэллеса, на которую ссылается Кит Келлог, – продукт предвоенной эпохи», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Москва и Берлин в 1939 году подписали соглашение о разделе сфер влияния, а в 1940-м году были введены советский войска в страны Балтии. «Штаты никак не могли, да и не хотели влиять на ситуацию в регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, в Вашингтоне понимали, что СССР станет их союзником в борьбе с гитлеровской Германией, – добавил политолог. – Поэтому Штаты приняли тот факт, что Советский Союз контролирует три государства Балтии, но при этом не признают это юридически».

    Как уточнил Ткаченко, Америка придерживалась этого курса вплоть до распада СССР. «Так, у американских дипломатов была инструкция не посещать Латвию, Литву и Эстонию, поскольку в ином случае это бы воспринималось как знак признания республик частью СССР», – указал эксперт.

    По его мнению, в заявлении спецпосланника Дональда Трампа «больше дипломатического символизма, чем реальной политики». Собеседник не исключает, что таким образом Соединенные Штаты дают понять Западу и Киеву: Украина в какой-то момент якобы сможет восстановить контроль над утерянными территориями.

    «Однако важно учитывать, что историческая ситуация совершенно иная, и аналогия, на мой взгляд, притянута за уши», – считает Ткаченко. Он объясняет: Донбасс и Новороссия – в отличие от Прибалтики – никогда не были суверенными государствами. «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?», – задается риторическим вопросом политолог. Российские власти внимательно изучат предложения Вашингтона, говорит он, добавляя при этом, что ориентироваться все же стоит на заявленные сделанные президентом США.

    «Тем не менее заявление спецпосланника свидетельствует о простой истине. Штаты преследуют личные интересы, и в Америке остается очень много людей, которые считают ослабление России стратегической целью. По их версии, чем быстрее они добьются своего, тем быстрее мы станем союзником Вашингтона в борьбе с Китаем», – заключил Ткаченко.

    Ранее спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать «соглашение о потенциальной потере территорий» Киевом. При этом он отметил, что Западу признавать этот документ будет не обязательно.

    В качестве примера Келлог привел декларацию, подписанную бывшим госсекретарем США Самнером Уэллесом в июле 1940 года, после ввода советских войск в страны Прибалтики. «Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – заявил спецпосланник Трампа.

    Он подчеркнул, что вопрос принадлежности территорий будет долгосрочным. Однако эта тема служит частью переговоров. Таким образом он согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который ранее назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

    Напомним, Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В то же время Путин упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа двух лидеров может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами. Вместе с тем Брюссель и Киев оказались напуганы развитием диалога Москвы и Вашингтона.

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    14 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки отказом от принятия страны в НАТО

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы Запад за сутки до его начала объявил о намерении не принимать страну в НАТО, однако США тогда предпочли войну, пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet

    Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до его начала, если бы объявил о решении не принимать страну в НАТО, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что Соединенные Штаты тогда хотели войны, но теперь стремятся к миру. По мнению издания, это связано с позицией американского президента, который считает затраты на Украину ошибочными. Газета также отмечает, что развитие событий на Украине стало шоком для Европы, в то время как для Анкары это не было неожиданностью.

    В контексте турецкой политики, Анкара, возможно, была подготовлена к подобному развитию ситуации, учитывая ее региональные интересы и отношения с различными мировыми игроками. Издание пишет, что конфликт на Украине можно было избежать, если бы Запад проявил гибкость в своем подходе к геополитическим вопросам. Однако, по мнению издания, из-за стратегических интересов Соединенных Штатов этого не произошло.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Замглавы комитета Верховной рады Егор Чернев признал, что Украина втянулась в противостояние с Россией ради обещанного членства в НАТО, что привело к страданиям и гибели граждан.

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    14 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в провокации с ударом по ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене

    Захарова назвала обвинения в ударе по ЧАЭС провокацией перед конференцией в Мюнхене

    Захарова обвинила Киев в провокации с ударом по ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обвинения России в ударе по Чернобыльской АЭС являются провокацией перед конференцией в Мюнхене, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что такие действия Киева повторяются перед значимыми событиями.

    Россия не причастна к ударам по Чернобыльской АЭС, и эти обвинения являются спланированной провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией, передает ТАСС.

    «Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы», – отметила Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы российском ударе по энергоблоку ЧАЭС. Она напомнила, что в прошлом году перед той же конференцией Киев также устроил провокацию с «ударом» по детской больнице.

    Захарова подчеркнула, что киевский режим рассматривает атомную инфраструктуру как грязное ядерное оружие, исповедуя ядерный терроризм. «Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация? Нет никаких сомнений», – заключила Захарова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в ударе российского дрона по Чернобыльской АЭС, подчеркивая, что такие действия противоречат политике России.

    Украинские СМИ сообщали, что эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили факт взрыва на новом саркофаге Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля.

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    14 февраля 2025, 10:16 • Новости дня
    Каллас: Заключенный без ЕС договор по Украине провалится

    Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине без участия ЕС обречено на провал

    Каллас: Заключенный без ЕС договор по Украине провалится
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал, подчеркнув важность европейской и украинской вовлеченности в его исполнение.

    Евросоюз не станет поддерживать мирное соглашение по Украине, если оно будет заключено без участия европейских стран, передает Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) .

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявила, что без ЕС и Украины соглашение не будет реализовано.

    Она подчеркнула, что быстрое соглашение без ЕС будет лишь «грязной сделкой», которая не остановит войну и не предотвратит гибель людей. Каллас также провела параллели между ситуацией вокруг Украины и «Мюнхенским сговором» 1938 года, когда Чехословакия нуждалась в поддержке. Она отметила важность поддержки Украины в ее «защите от агрессии», чтобы избежать более широкого конфликта.

    На встрече в Брюсселе присутствовали глава Минобороны Украины Рустем Умеров и лидеры оборонных ведомств США и Германии. По словам Каллас, ее встреча с Умеровым подчеркнула готовность Европы поддержать Украину в ее решении сопротивляться, защитив ее суверенитет и территориальную целостность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка».

    Каллас писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

    Меужду тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.

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    13 февраля 2025, 18:24 • Новости дня
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия считает Соединенные Штаты главным партнером в переговорах по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты являются основным визави для России в переговорах по украинскому вопросу, передает ТАСС. Он также отметил, что в ближайшие дни и недели планируется расширение рабочих контактов между Россией и США. Отвечая на вопрос о том, кто инициировал разговор, представитель Кремля напомнил о желании американского лидера позвонить Путину.

    «Президент США еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину, у него были такие заявления», – напомнил он.

    Отвечая на вопрос о том, что потенциальным местом переговоров лидеров РФ и США назывался Эр-Рияд, Песков отметил, что этот город в Саудовской Аравии действительно фигурировал в качестве места проведения встречи, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным, а Европейская комиссия назвала разговор президентов России и США началом урегулирования конфликта на Украине.

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    14 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку

    Премьер Украины Шмыгаль предложил Евросоюзу полезные ископаемые и военную поддержку

    Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, и предложил Вооруженные силы Украины в качестве альтернативы американскому военному присутствию.

    Шмыгаль в статье для Politico отметил, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы урана и лития, а также значительные запасы титана. Он подчеркнул, что Украина способна не только удовлетворить собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран в условиях роста спроса на ядерную энергетику в ЕС, передает ТАСС.

    Он также высказал мнение, что украинская армия могла бы стать основой европейских вооруженных сил. Он отметил, что это может укрепить связи Евросоюза с США, которые обсуждают целесообразность сокращения своего военного присутствия за рубежом. Премьер-министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы могут предложить Евросоюзу альтернативу американскому военному присутствию.

    В пятницу стало известно, что встречу Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых.

    Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США обозначил интерес к получению редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть полезных ископаемых находится на неподконтрольных Киеву территориях, и предложил Вашингтону сделку.

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