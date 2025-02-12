Ученые обнаружили выбросы газа высотой в 700 метров в Антарктиде

Pais: Испанские ученые зафиксировали масштабные выбросы метана в Антарктиде

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Pais, согласно исследованию, высота газовых выбросов достигает 700 метров, а ширина 70 метров, передает РИА «Новости». Экспедиция отправилась на научно-исследовательском судне Sarmiento de Gamboa, чтобы изучить явление. Ученые установили, что метан, образовавшийся около 20 тыс. лет назад из разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов в результате постледникового поднятия континента.

В районе Антарктического полуострова, одном из наиболее уязвимых мест планеты, в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода. Это количество эквивалентно двухлетним глобальным выбросам человечества. До сих пор подобные выбросы фиксировались лишь в Арктике, однако в Антарктиде их обнаружили впервые.

Исследователи предупреждают, что разложение метановых гидратов может дестабилизировать морские отложения, вызывая подводные оползни и даже цунами. Метан обладает способностью удерживать тепло в 30 раз сильнее, чем углекислый газ, что делает его одним из самых опасных парниковых газов. Глобальное потепление может способствовать высвобождению значительных объемов метана, еще более ускоряя изменение климата.

В 2021 году в Сети появились кадры того, как от Антарктиды откалывается крупнейший в мире айсберг А-76, который по площади больше острова Мальорки.