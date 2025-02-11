Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности

Глава ОАК сообщил о преимуществах сверхзвуковой дальности и маневренности Су-57

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный ОКБ Сухого, обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ему превосходство в мире, сообщает ТАСС.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 единственный в своем роде самолет, который оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником. Благодаря этому, он демонстрирует лучшие в мире показатели сверхзвуковой дальности, продолжительности полета и маневренности.

Су-57 также спроектирован так, чтобы уничтожать цели, находясь за пределами возможностей средств поражения противника. Бадеха уточнил, что малозаметность самолета позволяет ему успешно реализовывать задачи в условиях боевых действий и активной радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что Су-57 реально применяется на поле боя и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Комплекс бортового оборудования Су-57 позволяет интегрировать различную информацию в режиме реального времени. Это осуществляется с помощью системы информационной поддержки пилота, в которую внедрены элементы искусственного интеллекта. Такая система дает возможность пилоту принимать решения за доли секунды, что обеспечивает преимущество в воздушных боях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за превосходства российского Су-57. На выставке Aero India российский истребитель Су-57 произвел фурор, привлекая внимание своей технологичностью и боевыми возможностями. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57, что влияет на мировой авиационный рынок.