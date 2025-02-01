Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Замостьме, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Мартыновкой, Махновкой, Меловsv, Никольским, Олешней, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 бронемашины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

Накануне ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка.

В целом ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек.