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ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ. Отражена одна контратака противника, сообщили в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Косицей, Кругленьким, Локней, Махновкой, Меловым, Олешней, Суджей, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой и Юнаковкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь бронированных машин, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция РЭБ, станции ПВО и контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада с боеприпасами.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 410 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1660 бронемашин, 1735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Отметим, накануне потери ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек. А днем ранее ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.