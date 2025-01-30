  • Новость часаМинобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    9 комментариев
    30 января 2025, 13:50 • Новости дня

    Потери ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджаей, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронетранспортер, четыре бронемашины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции РЭБ, три пункта управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 бронемашины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг сообщалось, что российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.

    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    30 января 2025, 10:04 • Новости дня
    CNN сообщил о пропаже более 20 американских наемников на Украине

    CNN: Более 20 американских наемников пропали на передовой в украинском конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 американских наемников пропали на передовой на Украине, при этом число потерь резко возросло за последние полгода, а тела некоторых погибших до сих пор не удалось вернуть.

    Более 20 американских наемников, принимавших участие в украинском конфликте, числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. В сообщении канала говорится, что потери среди иностранцев резко возросли за последние шесть месяцев.

    По данным CNN, тела по меньшей мере пяти американских наемников не удается забрать с поля боя с момента их уничтожения в ходе боевых действий. Также, по информации канала, тела двух наемников были возвращены Украине в прошлую пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре были обнаружены убитые наемники с флагами США, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, и ранее возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

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    30 января 2025, 08:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие

    Мирошник: После удара ВСУ по Кременной большая часть города осталась без света

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, есть раненые, повреждены жилые дома и административное здание, большая часть города осталась без света, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил в своем Тelegram-канале , что ВСУ выпустили более 30 снарядов с кассетной боевой частью по спальному кварталу в Кременной.

    По его данным, в результате обстрела серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание, известно об одном раненом гражданском жителе.

    В настоящее время значительная часть города осталась без энергоснабжения. Местные власти продолжают обход домов, эвакуацию жителей и принимают меры по ликвидации последствий обстрела.

    Ране системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью.

    Также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области, пострадавших и разрушений нет.

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    29 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Кличко обвинил ставленника Зеленского в попытке захвата контроля над Киевом

    Кличко обвинил нового главу КГВА в попытке захвата контроля над Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил нового главу Киевской городской военной администрации (КГВА) в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра.

    Кличко выразил недовольство тем, что назначенный Зеленским новый начальник КГВА, не обладающий военным образованием и опытом, заменил на должности боевых генералов и блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов, передает ТАСС.

    «Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов – восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, компенсации пострадавшим жильцам», – заявил Кличко.

    По его словам, это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. Кличко также отметил, что новый глава администрации пытается перехватить полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон.

    Кличко добавил, что люди из окружения главы Украины Владимира Зеленского занимаются политическими интригами, и эти процессы становятся критическими для ситуации в Киеве. Однако он не уточнил, какой именно инцидент стал причиной столь резкой критики.

    Напомним, в конце декабря Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской администрации, назначив Тимура Ткаченко вместо Сергея Попко. В октябре Виталий Кличко упрекнул офис Зеленского в давлении на журналистов.

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    30 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Взрывы в Измаиле на юге Украины привели к крупному пожару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

    На юге Украины, в городе Измаиле Одесской области, ночью произошли взрывы, которые привели к возникновению пожара, передает ТАСС. По информации издания «Страна», инцидент зафиксирован на видео, где видно крупное возгорание.

    Сообщается, что в ночь на четверг в Одесской области продолжалась воздушная тревога более пяти с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту украинских военных в порту Одессы, в результате чего припортовая инфраструктура в Одесской области была повреждена, а также в Одессе был нанесен удар по аэродрому с беспилотниками.

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    29 января 2025, 16:51 • Новости дня
    На Украине арестовали имущество сына Порошенко

    Имущество Алексея Порошенко арестовали за игнорирование повесток военкомата

    На Украине арестовали имущество сына Порошенко
    @ Максим Никитин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко, Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства.

    На Украине арестовали имущество Алексея Порошенко, сына экс-президента Петра Порошенко, сообщает ТАСС. Арест связан с тем, что он игнорировал повестки, направленные ему Печерским райвоенкоматом Киева. В связи с этим Порошенко также был наложен административный штраф в размере 51 тыс. гривен, что эквивалентно приблизительно 1200 долларов.

    Представитель Министерства юстиции постановил взыскать штраф с Алексея Порошенко и, руководствуясь статьей 56 закона «Об исполнительном производстве», наложить арест на все принадлежащее ему имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования. В украинских СМИ также сообщили, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов.

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    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

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    29 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о бездействии Байдена в начале конфликта на Украине
    Зеленский заявил о бездействии Байдена в начале конфликта на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский в интервью Fox News обвинил бывшего президента США Джо Байдена в оставлении Украины без поддержки в начале конфликта.

    Зеленский заявил, что в начале конфликта на Украине страна сражалась в одиночку из-за бездействия бывшего президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он предупреждал Байдена о необходимости принятия превентивных мер против России, чьи войска накапливались на границе с Украиной.

    Зеленский отметил, что просил у США оружие, однако получил отказ. Это, по его мнению, привело к тому, что украинцы в начале конфликта оказались оставлены без поддержки и вынуждены были сражаться в одиночку.

    В интервью также упоминалось, что эти критические замечания в адрес демократов прозвучали на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа, что стало неожиданным поворотом, учитывая прежние теплые отношения Зеленского с демократами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение. По его словам, в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    Кроме того, российский лидер отметил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    30 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ у Николаево-Дарьино в Курской области, уничтожив троих и пленив четверых украинских военных.

    По данным российского силового ведомства, военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области успешно провели операцию против разведгруппы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были уничтожены трое украинских военных, а четверо были взяты в плен.

    Представитель ведомства сообщил, что в операции принимала участие группировка «Север».

    Украинские военные принадлежали к 225 отдельному штурмовому батальону ВСУ.

    Ранее в январе ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов.

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    30 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно, сообщило Министерство обороны.

    Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    29 января 2025, 14:49 • Новости дня
    На Украине раскритиковали экс-посла США за слова о России

    Украинская журналистка Панченко раскритиковала экс-посла США Макфола за слова о России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) критику в адрес бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает РИА «Новости».

    Панченко выразила недовольство словами Макфола о том, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках в противостоянии с Пекином и Москвой.

    Она заявила, что США жертвуют жизнями украинцев ради своих геополитических целей.

    «Для этого вы ведете войну с Россией жизнями наших граждан?» – задала Панченко риторический вопрос, выражая возмущение ситуацией.

    Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил бывшему президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

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    29 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Экс-замначальника региональной таможни на Украине насильно мобилизовали

    В Луцке бывшего замначальника Буковинской таможни Терещука мобилизовали силой

    Tекст: Ольга Иванова

    На западе Украины в Волынской области сотрудники военкомата насильно задержали экс-замначальника Буковинской таможни Юрия Терещука, когда он находился около спортзала.

    СМИ сообщили о том, что в Луцке Волынской области сотрудники военкомата насильно мобилизовали Юрия Терещука, бывшего заместителя начальника Буковинской таможни. Как передает издание «Страна.ua», задержание произошло возле спортзала, где обычно тренируется Терещук, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Украинская журналистка Панченко спросила Рютте о сроках окончания конфликта

    Украинская журналистка Панченко задала вопрос генсеку НАТО о поддержке Украины и гибели граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская журналистка Диана Панченко в соцсетях обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте с вопросом о прекращении конфликта на Украине, упомянув почти миллион погибших украинцев.

    Она обратилась к Рютте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) после его поста о поддержке Киева.

    Панченко выразила беспокойство по поводу последствий поддержки Украины и задала вопрос: «Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?»

    Ранее Рютте заявил на форуме в Давосе, что поражение Киева вынудит Запад потратить триллионы вместо миллиардов на сдерживание России, повысив оборонные расходы до трех процентов ВВП.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, причем более половины всех расходов пришлось на Соединенные Штаты.

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      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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