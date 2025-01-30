Потери ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджаей, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронетранспортер, четыре бронемашины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции РЭБ, три пункта управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 бронемашины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Ранее в четверг сообщалось, что российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

Накануне ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.