Мемориал «Матерям победителей» открыли в Биробиджане

Tекст: Валерия Городецкая

Открытие приурочили ко Дню Героев Отечества – его участниками стали губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, матери Героев России Андрей Ковтуна, Тимофея Матвеева и Нурмагомеда Гаджимагомедова, а также представители Российского военно-исторического общества и администрации президента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Памятник представляет собой композицию из черного мрамора: фигура Скорбящей матери возвышается на обелиске, по обе стороны от нее коленопреклоненные воины, символизирующие участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Проект памятника поддержан в рамках творческого конкурса Российского военно-исторического общества.

«Для нас это не просто памятник – мы открыли Образ. Образ Матери, чье ожидание – это подвиг. Матери, чья надежда непоколебима. Матери, чья любовь и вера – самый прочный тыл… И сегодня ее сыновья – воины разных поколений – склонили колено перед этой всепобеждающей силой. Этот запечатленный в монументе разговор понятен каждой семье нашей области и нашей великой страны», – подчеркнула Костюк.

Заместитель начальника управления президента России по гуманитарной политике Николай Овсиенко отметил важность события, заявив, что бойцы всегда воюют с мыслью о матери и хотят посвятить ей свою победу.

Мероприятие завершилось традиционной церемонией возложения цветов к монументу.