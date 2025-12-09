Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым

Путин пообещал обсудить с режиссером Сокуровым прокат его фильмов

Tекст: Валерия Городецкая

«Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите – но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим – каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», – обратился Путин к режиссеру, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что Сокуров, как член Совета по правам человека при президенте, не подвергается дискриминации, «по крайней мере, на таком уровне».

Глава государства отдельно отметил, что готов выслушать любые аргументы режиссера, если Сокуров считает, что сталкивается с ограничениями. «Созвонимся, переговорим», – подтвердил Путин.

В 2023 году Сокуров сообщил о том, что завершает свою карьеру, причиной стал отказ в прокате фильма «Сказка».